難止血！防疫雙險理賠破1700億 產險業前10月大虧1338億
國內本土疫情每日確診人數雖然有下降，但防疫雙險理賠金額則持續攀升。根據金管會今（29）日公布最新統計，今（2022）年截至11月28日止，防疫險加上疫苗險理賠件數達422.77萬件，較11月21日407.39萬件，周增15.38萬件，理賠金額更已突破新台幣1700億元，達到1721.36億元，周增68.37億元，而產險業也被防疫雙險打趴，今年前10月稅前大虧1338億元，年衰退725.2%。
記者顏真真／台北報導
根據金管會統計，今年至11月28日止，防疫險承保488.03萬件，保費收入45.44億元，理賠件數336.5,8萬件，理賠金額1362億元，理賠金額已是保費收入29.97倍。若與11月21日相較，防疫險件數周增12.7萬件，理賠金額周增57.37億元。
就疫苗險來看，今年截至11月28日止，承保242.03萬件，保費收入10.17億元，理賠申請件數86.19萬件，理賠金額359.36億元，,理賠金額已是保費收入35.68倍之多。若與11月21日相較，理賠件數周增2.68萬件，理賠金額則增加11億元。
在防疫雙險理賠持持攀升下，產險業虧損也再擴大，根據金管會今日公布最新統計，保險業今年前10月稅前盈餘1576億元，較去年同期減少2391億元，年衰退60.3%。其中壽險業稅前獲利2914億元，較去年同期減少839億元，年衰退22.4%，而產險業更慘，今年前10月稅前虧損1338億元，較去年同期減少1552億元，年衰退725.2%。
另外，保險業業主權益（淨值）今年10月底1兆5094億元，較去年同期減少1兆2609億元，年衰退45.5%，其中壽險業業主權益為1兆4310億元，較去年同期減少1兆1830億元，年減45.3%，而產險業業主權益為784億元，較去年同期減少779億元，年衰退49.8%。