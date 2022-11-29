聘僱移工家庭共照分享會　專家：台灣已迎來第三代移工

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勞動部勞動及職業安全衛生研究所甫於111年6月委託專家學者完成的「外籍家庭看護工制度與我國長期照顧服務整合評估初探研究」，就將台北市聘僱移工家庭支持計畫列為七項政策建議之首，建議「應在短期內於各縣市擴大辦理」。研究結論肯定這項計畫「正視以家庭為服務的單元，針對聘僱移工家庭最常發生的文化適應、照顧技巧不足與溝通等問題，建立協處機制，建立專屬移工家庭個案管理服務模式，透過社工人員搭配通譯組成工作團隊，進行家庭需求評估擬定處遇計畫，提供有助於家庭之長期照顧、社區資源、福利諮詢、心理輔導、移工訓練、轉介服務等，資源連結等支持性服務，並辦理相關社區活動促進勞雇關係和諧，達到移工穩定留任、雇主安心就業之『雙雙不離職』目標。如此，受照顧家庭當可與移工建立新家人關係，善待移工、協助移工融入家庭，進而改善家庭對移工運用認知之偏誤，建議是項計畫可於其他縣市擴大辦理」。
中華民國家庭照顧者關懷總會(家總)秘書長陳景寧表示，家庭遇到長照問題不外乎家人自己顧、使用長照2.0居家服務或日間照顧中心、聘僱看護移工、住機構等四項主要選擇。根據衛福部長照專區資料分析，110年台北市約有10萬名失能、失智、身心障礙等長照需求人口，其中約36.3%聘僱看護移工，是全國之冠，也因此推展長照2.0服務困難，台北市長照涵蓋率僅約三成五，相較於長照需求人口差不多的高雄市已達五成七長照涵蓋率，差距甚大，因此屢屢被中央點名改進。陳景寧建議，臺北市應正視自己有龐大聘僱移工家庭的特殊性，發展因地制宜的創新服務。例如一名移工搭配一位照顧服務員，善用日照中心周末不開張時段，以一對多與時間銀行設計，推動「移工互助喘息」，既能達到勞動部八月間宣示「移工周休一日」目標，又能解決長照2.0喘息服務人力不足問題。
根據中正大學勞工關係學系劉黃麗娟副教授研究，台灣已經迎來「第三代移工」，他們不同於祖母、母親輩，不再只是乖乖聽話、任勞任怨，她們要求合理工作權與休假，努力工作賺錢，但也重視自我價值。陳景寧說，隨著資訊發達與權利意識高漲，「政府無法使用強制手段，雇主必須調整管理心態與方法，自己留住移工」。
陳景寧說，照顧是一件艱困的工作，看護移工與家庭照顧者一樣「勞力又勞心」，都面臨身體疲累或照顧受傷、心理壓力、社交孤立、關係負荷等問題，需要喘息服務、照顧技巧指導、情緒支持等服務。但看護移工是有薪的專業工作者，必須學習與雇主溝通，也要持續精進專業度。家庭時是無法解決這些需求，需要政府發展給與移工的服務。
根據陳正芬教授伴隨本計畫所做的行動研究，影響聘僱移工家庭穩定度是綜合了移工、照顧者、被照顧者三方的實際情況或期待落差而產生的，「高關懷偵測指標」包含語言難以溝通、照顧技巧不足或品質不佳、文化與生活習慣、工作安排與休假、不聽指示、難以信任等嫌隙。
但目前政府因應上述問題的服務資源有限且散落。例如僅3.7%雇主使用了長照2.0「喘息服務」。此外，移工照顧技巧不足或品質不佳，勞動部門提供了「雇主安心計畫」由專業人員與通譯免費到宅指導一次，但一次可能不夠，且目前僅有6.4%雇主使用；若經長照2.0評估可使用「照顧服務」，每次約一小時自負額160元至240元，職能治療師、護理師、營養師可多次到宅指導，並確認移工的指導效果，但雇主知道並使用者少，這些服務應該串連起來加強推廣。
陳正芬建議，未來應定期追蹤勞僱異動比率與異動原因；建立關懷指標與界定資源服務對象；開放移工主動申請服務；明確規範移工休假規範及例外原則，讓勞資仲介三方可依循；鼓勵移工接受語言與照顧技巧課程，發展認證機制；建立移工、原雇主及新雇主「三方聘僱」資訊平台；1955專線增加移工「解惑」與情緒支持「選項」；將外籍家庭看護工納為長照人力，整合失能評估與服務流程。
本次成果發表會吸引了各縣市政府、仲介業、長照2.0個案服務、家庭照顧者支持據點等專業人員與一般民眾逾百人參與，會中另討論與長照2.0的資源發展與建立工作網絡，或移工面對不同居住安排，例如雙老照顧、獨居長者，以及不同照顧情境，例如失智症照顧、身障者照顧的挑戰與困境，邀請入戶社工分享。
台北市勞動力重建運用處處長劉家鴻表示，從家庭看護移工數及比例看，移工已不再是台北市長照的補充人力，而成為照顧需求家庭主要的支持人力，僅關心移工的勞動條件，無法完全解決移工在家庭內所面對的多變處境，希望透過創新型計畫的執行成果呈現及實務經驗分享，使大眾更了解聘雇移工家庭處境與所需之相關服務，也對於台灣移工政策、長照有更多的看見與洞察。劉家鴻說，未來需搭配各類支持服務，讓專業人員、移工共同攜手合作，除減輕家庭內照顧者之照顧負荷，亦能加強勞雇合作、促進勞雇關係之穩定，並透過政府部門與民間合作打造支持網絡，讓聘雇移工家庭仍有許多待看見的需求獲得滿足。