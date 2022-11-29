迎戰足球盛事！蝦皮購物雙12狂歡生日慶　足球專區4折起

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蝦皮購物觀察，今年11月中旬足球賽開打後，足球及運動周邊商品在一周內買氣飆升5成，觀賽必備的餅乾、洋芋片、爆米花等零食買氣和上月對比也有5成彈跳。為與球迷一同歡慶足球盛事開打，即日起至12/12，蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」重磅推出「全民狂歡足球盛典專區」，精選各式球迷追播必備用品祭最低4折優惠，要和用戶一起瘋足球！收看足球比賽必備的海尼根0.0零酒精12入組 世足限定組合，優惠價378元就能讓你連夜追播不怕宿醉！配比賽最涮嘴的品客洋芋片 世足限定包裝及卡滋爆米花 白爛貓世足雙桶限定組，特惠價分別只要199元、259元；球迷應援絕對要穿的adidas 世界盃阿根廷國家隊足球主場短袖球衣、adidas 世界盃比利時國家隊足球客場短袖球衣、adidas 世界盃西班牙國家隊足球主場短袖球衣也都貼心為你準備好！
此外，蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」攜手Kiehl’s、理膚寶水等20家知名品牌祭出天天12折優惠，除了美妝、生活用品、保健食品等各式夯品輪番下殺驚喜價，再加碼店家12折券！眾多名人推薦的新普利 超濃代謝夜酵素錠EX ，讓你賽季期間熬夜追播配零食也不怕負擔，特惠價1,480元；理膚寶水 B5全面修復霜及契爾氏 金盞花植物精華化妝水有助鎮定修復疲勞受損肌膚，就算熬夜看比賽也能維持全天好氣色。
蝦皮購物致力提供實惠性與娛樂性兼具的購物體驗，其中蝦皮遊戲更廣受用戶喜愛，這次「12.12狂歡生日慶」將攜手超過300家品牌共同祭出總價值近500萬元的遊戲獎勵，Airpods 3、iPhone 14、Dyson家電等豐富大獎等你拿。今年適逢足球盛事開打，蝦皮購物更推出限定「蝦好離手」遊戲，盛邀全民上站預測球賽贏家，冠軍預言家就有機會獲得任天堂Switch，下個世足章魚哥等你來挑戰！
一點即開獎！「年終大禮包寶箱」、「夾夾樂」豪抽蝦幣、「免運寶箱」加碼送0元起免運券
年終大禮包寶箱：即日起(11/29)至12/12，天天抽100蝦幣；12/12當天更加碼人人有獎，抽Dyson空氣清淨機等你免費抱回家。
免運寶箱： 即日起(11/29)至12/25，天天送299元起免運券；12/12當天加碼抽0元起免運券！
蝦皮夾夾樂：即日起(11/29)至12/25，天天夾300蝦幣，還有機會抽Switch主機！
「蝦好離手」盛邀用戶上站預測足球冠軍！場場抽999蝦幣再送任天堂Switch
12/１至12/18「蝦好離手」只要預測點選當週賽事贏家，即可場場抽999蝦幣，成功預測總冠軍還有機會在12/18當天抱回任天堂Switch！
經典遊戲「蝦皮消消樂」、「蝦皮泡泡王」破關就抽AirPods 3、Dyson吸塵器！
蝦皮消消樂：即日起(11/29)至12/25，天天破關就領蝦幣，玩蝦拼挑戰賽再抽Dyson吸塵器；12/12則加碼10分鐘快速補命、8蝦幣快閃禮包。
蝦皮泡泡王：即日起(11/29)至12/25，週週推出新任務，破關就送炸彈泡泡、烈焰泡泡，最高再享50蝦幣，另外祭32吋液晶電視、iPhone 玻璃貼等超多好禮，數量有限，建議提早累積鑽石準備兌換；12/12當日最快攻頂者還有機會將AirPods 3免費帶回家！
「蝦蝦寵物村」12/12服裝抽抽樂7折起！冬季滑雪套裝再下殺半價
即日起(11/29)至12/25，「蝦蝦寵物村」推出全新家園及服裝，邀你進站為專屬寵物換新衣； 12/12當日服裝抽抽樂享限定7折優惠、冬季滑雪套裝只要半價就能輕鬆換。
「蝦蝦果園」天天抽121蝦幣 12/12快閃抽任天堂Switch
即日起(11/29)至12/25，天天上線澆水等收成不只能抽121蝦幣，12/12當天加碼再抽任天堂Switch。
玩「特蒐任務」蒐集文字領蝦幣 再抽熱門新機iPhone 14
12/1至12/18，進站玩「特蒐任務」蒐集「狂歡生日慶」文字最高領100蝦幣；12/12加碼抽話題新機iPhone 14。