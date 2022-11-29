曹興誠批國民黨謀和避戰 孫曉雅：避戰是決策者共同責任
美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）今日下午在內湖美國在台協會舉行任內第二次記者會，針對聯電前董事長曹興誠稱，選舉結果會被認為是台灣民意支持「主張親中避戰的國民黨」，會影響國際挺台意願，孫曉雅表示，避免戰爭是所有政策制定者、政治人物等的共同責任。
記者呂炯昌／台北報導
AIT今日下午在內湖舉行台灣九合一大選後首次記者會，媒體詢問興誠稱，這次選舉結果會被認為是台灣民意支持「主張親中避戰的國民黨」，會影響國際挺台意願，甚至美國民意會認為不可以提供先進武器給台灣。
孫曉雅回應表示，避免戰爭是所有政策制定者、厲害人物、政治人物與外交官等的共同責任，就像在電視上看到烏克蘭一樣，因為戰爭是慘絕人寰的悲劇，所有人都應盡全力避免戰爭發生，而美國對台軍售，就是要讓台灣有所需要的自我防衛能力，嚇阻戰爭與衝突發生。
孫曉雅強調，美國認真看待在《台灣關係法》下的責任，如同數十年來，美國都與民選代表進行相關合作，共同草擬適當符合台灣自衛所需要的軍售計畫，過去如此，未來也都會這樣做，不論選舉結果如何、最後由誰當選，美國的立場都不會改變。