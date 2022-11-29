平撫民心？烏魯木齊「一夜清零」 再救助低收入戶1320元
新疆烏魯木齊因社區防疫封控措施，近日引發大批民眾上街抗議，事件越演越烈，甚至擴及中國各地。不過當地政府29日宣布對低收入、無收入等群眾的求助措施，其中包括300元人民幣（約台幣1320元）的一次性生活救助，以及提供公益性崗位、減免租金等措施。
國際中心徐筱晴／綜合報導
烏魯木齊政府28日時表示，要平穩激活生產生活要素，穩妥推動復工復產復市，後續又於29日召開防疫工作新聞發佈會時，表示將對低收入、無收入等群眾，給予300元人民幣一次性生活救助。
烏魯木齊市政府副秘書長李艷梅表示，當地圍繞保障好困難群體基本生活問題制定了三個方面措施，除了一次性生活輔助金之外，另外對承租公共租賃住房保障家庭，減免5個月租金。第三則是各區為就業困難低收入群體提供一批公益性崗位，有相關就業需求的人士可以向所在社區提出申請，市政府將及時妥善做好安排。
新疆首府烏魯木齊自8月10日以來進入封控，但24日一小區建築火災，消防救火不及釀10死慘劇後，事件越演越烈，5日晚間出現大量市民走上街頭，高喊「解封」、高唱「義勇軍進行曲」。沒想到鬧上街頭後「一夜清零」，26日烏魯木齊官方宣布「社會面基本清零」，表示將「分階段」恢復低風險區生活秩序。