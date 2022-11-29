T1／魔獸霍華德訂製西裝！明將觀戰UBA

「特有種」席捲時尚紅毯！桃園永豐雲豹超級球星霍華德（Dwight Howard） 與總教練劉嘉發、球員盧捷閔、羅振峰、鄭瑋、陳孝榕、陳建銘、劉宏柏在11月28日受邀出席國際時尚盛事《GQ》「Men Of the Year」年度風格大賞，霍華德身穿雲豹主場主色「紫色」系所發想的量身打造西裝，與隊友們一起展現型男魅力，完全成為現場鎂光燈焦點。
記者吳政紘/綜合報導
此次是霍華德首次受邀在台灣出席時尚活動，並以壓軸之姿踏上盛事紅毯，以一套深紫色西裝展現籃球員完美比例，全程不斷被熱情粉絲索要簽名、合照，證明SUPERMAN魅力無法擋，他說：「我很常穿西裝，更勇於嘗試不同造型，也喜歡透過衣服展示個性，不過因為我身材很高大，所以有時候很難找到鞋子，但只要找到合適服裝時，我會搭配得非常帥氣。」
同場受邀出席的6位本土球員及寶寶教練，也穿上台灣32年專業高級西裝訂製品牌MARCO BRUNO芊翔西服精心準備的西裝，全員灰藍色系格紋套裝，搭配深紫色「特有種」T-shirt，展現運動員帥勁風格。
芊翔西服人員表示，由於球員身高、肩寬、腰圍等尺寸都不盡相同，更需要倚重老師傅多年量身剪裁的經驗客製調整，進行西服的肩袖和腰部收腰剪裁設計。
結束時尚盛會後，桃園永豐雲豹隊本週日12月4日將再度遠征客場，踢館高雄全家海神。全隊明日將在晚間現身輔大，觀賞UBA相關賽事，魔獸也會出席。