佛地魔轉行當廚師！私人小島上「追殺富豪」進行人性洗禮
要詮釋一個過份偏執、對自己的作品要求完美的主廚，誰能比英國實力派的雷夫范恩斯更合適！這位曾挑戰過《英倫情人》、《哈利波特》、《辛德勒的名單》及《歡迎來到布達佩斯大飯店》等片的59歲演員，用斯文的外表，演活了各種不同類型角色，如今再用精湛演技演出《五星饗魘》的暗黑主廚朱利安，就連和他合作的女主角安雅泰勒喬伊，都是慕他的名而來！
記者黃雅琪/綜合報導
在《五星饗魘》裡，安雅泰勒喬伊和雷夫范恩斯有不少對手戲，安雅誇張表示，有好幾次她必須忍住尖叫的衝動，才能跟童年時期的偶像冷靜對戲。她進一步解釋，小時候她住在阿根廷，6歲才移民英國，6歲以前她的母語是西班牙語，到了英國之後靠著看《哈利波特》迅速學英語，甚至對演戲開始有了夢想，她受訪時興奮說：「我後來打電話給我媽，跟她炫耀我跟『佛地魔』對了戲！」范恩斯則對她同樣讚譽有加，「她是一個美麗自然的女演員，某些人在跟你對戲時會提高你的水準，安雅就具備這樣的特質。」
雷夫范恩斯在片中詮釋一位全球知名的廚師朱利安，無數人搶破頭想上他的餐桌，朱利安一直把做菜視為藝術，但是藝術的純粹性卻被富裕卻不懂美食的客人玷污，他開始厭惡精英消費者，甚至也討厭自己，他是一個完美主義者，卻必須為那些，從未真正欣賞他手藝的人保持完美水準；於是朱利安想出一張絕妙的Menu，讓他的「貴客」享受整個生態系統的美食之餘，還能受到如夢魘般的人性洗禮。
雷夫范恩斯表示，導演特別找來了米其林三星主廚多明尼克克林，教他廚師在廚房裡的行為舉止，如何移動、與人交談，還有如何做菜。雷夫范恩斯解釋：「一般人常會認為廚師經常在廚房裡大吼大叫，但多明尼克向他展示了不同的面貌，控制的力量在於廚師和助手對食物的奉獻精神，沒有喧囂或暴力，僅是一個點頭或一個眼神，就足以掌控全場。」