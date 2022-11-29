名家論壇》錢震宇／小黨真的窮途末路了嗎

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過去認為，在地方選舉層級，關心在地議題跟民生問題，加上選區特性問題，比較適合小黨發揮；畢竟總統跟立委大選，一是小黨通常不會提出人選，難以吸引選民投政黨票給小黨，二來總統大選涉及國家走向及未來發展定位，小黨在這部分也顯得無力顧及，除非是國內外情勢發生重大變化，例如太陽花及反送中運動。
小黨生存本就不易，尤其是這次選舉，回歸藍綠對決，選戰議題全被縣市首長拿走，論文抄襲、挪用公積金、免治馬桶、醉擁人妻強佔版面，讓其他政黨議題無法突出，更不用說在統獨光譜兩端的政黨。選前就有小黨議員候選人在抱怨，媒體都被藍綠白搶走，資源也不如人，加上自己沒有顏值，又不是正妹，「這樣真的很難選」。
以新黨來說，訴求兩岸統一、反對台獨的政治理念，近幾年來在台灣的政治市場中並不獲得青睞，更多時候是遭到綠營抹紅，使得新黨的論述一直無法獲得選民認同，加上新黨內部又爆出路線之爭。這次新黨提名7人，只有侯漢廷在台北市當選一席議員，這對新黨不啻是一大警訊。
主張台獨，強調本土主義的台灣基進提名了24人，只當選2席，一席台南市議員、一席高雄市議員，退居到最小的基本盤，而且都是在綠營執政的縣市；而時代力量則是提名46人只當選6人，其中在台北市提名的5席議員全落榜，現任的林亮君、黃郁芬都中箭落馬，時力的問題在於未能與民進黨做出區隔，且論述不清，最後黃國昌還替黃珊珊站台，引發支持者錯亂。
這幾個小黨未來勢必還會遇到議員出走的問題，畢竟議會沒有黨團，就必須要加入其他政黨黨團運作，新黨的加入國民黨團運作，時力跟基進就加入民進黨團運作，曾是時力的黃捷也確定會加入民進黨，但問題是「這樣還能保有小黨的理念及堅持嗎？」這些小黨議員是否順勢就會加入大黨？又或者說，小黨的激進路線是否不再被選民所認同，小黨會就此走入歷史嗎？
可以想見的是，選後幾個小黨都將面臨重整的局面，重新檢討黨的路線及價值，如何透過僅存的議員及地方公職來傳遞理念？政黨不可能只靠外部因素讓自己有能見度，或是猛打台灣意識或抗中保台，否則永遠不可能在台灣獲得大多數民意的認同。
這次選舉，讓大黨看到民意的反撲，對小黨來說又何嘗不是嗎？
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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