冷凍30年的胚胎成功孕育雙胞胎！　美國夫婦有望創紀錄

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胚胎於零下200度存放捐贈胚胎的匿名夫婦，使用體外受精的方式製造胚胎，這些胚胎保存在美國西岸的生育實驗室，自1992年4月22日開始冷凍，存放在零下近200度的液態氮裡面。
為了挑選胚胎，里奇韋夫婦瀏覽了捐贈者資料庫，包括捐贈者的種族、年齡、身高、體重、遺傳和健康史、教育、職業、最喜歡的電影和音樂等。爸爸菲利普里奇韋（Philip Ridgeway）表示：「令人難以置信！當上天賦予莉迪亞（Lydia）和提莫西（Timothy）生命時，我才5歲！」
胚胎解凍與移植的風險美國生育專家表示，胚胎被凍結在零下近200度低溫，生物過程基本上會減慢到將近為零，幾乎可以無限期地冷凍，胚胎的年齡不應該影響孩子的健康，關鍵是捐贈胚胎卵子的女性年齡、以及卵子何時被取出。
此個案於今年2月28日解凍５個胚胎，其中２個無法存活，剩餘3個胚胎於3月2日移植到太太瑞秋（Rachel）體內，其中2個移植成功。
美國生殖醫學協會和疾病預防控制中心建議一次移植一個胚胎就好，因為移植較多胚胎會增加多胞胎的機率，也會增加母親和孩子的風險。雙胞胎嬰兒較一般嬰兒更容易早產、腦癱、自閉症或死產。
里奇韋夫婦還有另外4個孩子，均未通過體外受精或捐贈者受孕。他們希望其他兄弟姊妹參與整個新生命誕生的過程，因此每完成步驟都會向孩子解說，小孩對於迎接弟弟與妹妹都感到很期待、興奮。菲利普表示，莉迪亞出生時重5磅11盎司（約2318公克），提莫西出生時重6磅7盎司（約3039公克），體型適中，相當健康。
原文出處：https://edition.cnn.com/2022/11/21/health/30-year-old-embryos-twins
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55932
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