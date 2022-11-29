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冷凍30年的胚胎成功孕育雙胞胎！　美國夫婦有望創紀錄

冷凍30年的胚胎成功孕育雙胞胎！　美國夫婦有望創紀錄
冷凍30年的胚胎成功孕育雙胞胎！　美國夫婦有望創紀錄

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】美國一對夫婦10月31日迎接一對龍鳳胎，據《CNN》報導，此胚胎採體外受精，於1992年冷凍，可能是目前已知冷凍時間最長的冷凍胚胎成功孕育生命的案例。

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美國國家胚胎捐贈中心（National Embryo Donation Center）指出，里奇韋夫婦的雙胞胎可能是有史以來冷凍最久胚胎成功著床並且誕生的案例。此前為冷凍27年及冷凍24年的胚胎成功受孕，如今里奇韋夫婦極可能創下新紀錄。

胚胎於零下200度存放

捐贈胚胎的匿名夫婦，使用體外受精的方式製造胚胎，這些胚胎保存在美國西岸的生育實驗室，自1992年4月22日開始冷凍，存放在零下近200度的液態氮裡面。

為了挑選胚胎，里奇韋夫婦瀏覽了捐贈者資料庫，包括捐贈者的種族、年齡、身高、體重、遺傳和健康史、教育、職業、最喜歡的電影和音樂等。爸爸菲利普里奇韋（Philip Ridgeway）表示：「令人難以置信！當上天賦予莉迪亞（Lydia）和提莫西（Timothy）生命時，我才5歲！」

胚胎解凍與移植的風險

美國生育專家表示，胚胎被凍結在零下近200度低溫，生物過程基本上會減慢到將近為零，幾乎可以無限期地冷凍，胚胎的年齡不應該影響孩子的健康，關鍵是捐贈胚胎卵子的女性年齡、以及卵子何時被取出。

此個案於今年2月28日解凍５個胚胎，其中２個無法存活，剩餘3個胚胎於3月2日移植到太太瑞秋（Rachel）體內，其中2個移植成功。

美國生殖醫學協會和疾病預防控制中心建議一次移植一個胚胎就好，因為移植較多胚胎會增加多胞胎的機率，也會增加母親和孩子的風險。雙胞胎嬰兒較一般嬰兒更容易早產、腦癱、自閉症或死產。

里奇韋夫婦還有另外4個孩子，均未通過體外受精或捐贈者受孕。他們希望其他兄弟姊妹參與整個新生命誕生的過程，因此每完成步驟都會向孩子解說，小孩對於迎接弟弟與妹妹都感到很期待、興奮。菲利普表示，莉迪亞出生時重5磅11盎司（約2318公克），提莫西出生時重6磅7盎司（約3039公克），體型適中，相當健康。

原文出處：https://edition.cnn.com/2022/11/21/health/30-year-old-embryos-twins





資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55932

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