跟進！校園口罩令12月1日同步鬆綁 室內「免罩條件」曝
中央流行疫情指揮中心28日宣布，12月1日起室外空間、室外場所，取消應全程佩戴口罩之規定，室內則有條件鬆綁，教育部今（29）日宣布，教育部及所屬機關主管場域防疫措施，將配合自12月1日起同步進行調整。
編輯中心／綜合報導
教育部表示，12月1日起進入各級學校校園，調整為室外空間或場所取消全程佩戴口罩；至於室內空間或場所，維持應全程佩戴口罩，但如屬致詞、演講、講課、拍攝個人或團體照或進行運動、歌唱、音樂吹奏、合奏、舞蹈類課程及教學活動等，可以不戴口罩，但於課程開始前及結束後，仍須佩戴口罩。
教育部將持續配合中央流行疫情指揮中心最新防疫政策適時調整校園防疫措施，鼓勵各級學校教職員工生依中央流行疫情指揮中心建議COVID-19疫苗施打劑次儘速進行疫苗施打，並備妥相關備用物資，共同守護教職員工生健康及安全。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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