「蔡依林恩師」張勝豐驚吐：要離開人世間！點名他毀一切

54歲伊能靜泛淚「7年姊弟戀」傳婚變？3點聲明洩婚姻近況

▲伊能靜日前在抖音PO出泛淚影片，被外界瘋傳與第二任老公秦昊的婚姻觸礁。（圖／翻攝自伊能靜工作室微博）
▲伊能靜日前在抖音PO出泛淚影片，被外界瘋傳與第二任老公秦昊的婚姻觸礁。（圖／翻攝自伊能靜工作室微博）

娛樂中心/綜合報導

現年54歲女星伊能靜，自2015年和44歲中國演員秦昊再婚後，育有一女，婚姻幸福美滿。怎料，伊能靜日前卻PO眼眶泛淚的自拍影片，被外界推測婚姻亮紅燈，就連夫妻倆的合照也都消失，相關傳聞不斷。對此，伊能靜的工作室也發出3點聲明回應了。

我是廣告 請繼續往下閱讀
隨著伊能靜婚變傳聞爆發後，伊能靜的工作室今（29）日晚間發出聲明：「今日，多名網路用戶惡意解讀、歪曲伊能靜女士所發布的視頻內容，發布關於『伊能靜女士和秦昊先生婚姻狀況』的不實言論，造成部分網友的誤解和猜測。」

並祭出3點駁斥，「伊能靜女士今日所發布的抖音特效視頻，無關任何婚姻和家庭關係的影射。」、「此前。伊能靜女士、秦昊先生與工作夥伴一同吃飯洽談合作，被狗仔跟拍後斷章取義，部分網路用戶惡意解讀，杜撰不實信息。」、「藝人私人生活本不想占用公共資源回應，但相關虛假信息，部分網路用戶的惡意歪曲、解讀，已經嚴重侵害了藝人名譽權，對藝人以及相關合作夥伴造成了影響。」

▲伊能靜（右）和秦昊感情如膠似漆。（圖／伊能靜微博）
▲面對傳聞，伊能靜也要大家別擔心，她和老公秦昊（左）的婚姻。（圖／翻攝自伊能靜微博）
此外，伊能靜稍早也在個人微博轉貼內容：「發個抖音特效給流量，不至於。秀恩愛說矯情，寫小作文說缺，啥都不寫也有問題。叫我伊人難吧。你們好好的，先關心自己，我們家很平凡但有愛，別操心。乖，散了啊。」（編輯：詹鎰睿）

▲伊能靜駁斥婚變傳聞。（圖／翻攝自伊能靜工作室微博）
▲伊能靜駁斥婚變傳聞。（圖／翻攝自伊能靜工作室微博）

快訊／不忍了！被爆「隱婚7年」鬧婚變　曹雅雯吐實情

曹格婚變不忍了：2年來流不少淚　告解5千人「唱到痛哭」

再婚秦昊7年爆婚變？伊能靜PO泛淚影片「掉下來就輸了」

Makiyo剖腹產痛到尖叫！與新婚尪鬧婚變：他只來看兒子

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀