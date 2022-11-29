54歲伊能靜泛淚「7年姊弟戀」傳婚變？3點聲明洩婚姻近況
現年54歲女星伊能靜，自2015年和44歲中國演員秦昊再婚後，育有一女，婚姻幸福美滿。怎料，伊能靜日前卻PO眼眶泛淚的自拍影片，被外界推測婚姻亮紅燈，就連夫妻倆的合照也都消失，相關傳聞不斷。對此，伊能靜的工作室也發出3點聲明回應了。
娛樂中心/綜合報導
隨著伊能靜婚變傳聞爆發後，伊能靜的工作室今（29）日晚間發出聲明：「今日，多名網路用戶惡意解讀、歪曲伊能靜女士所發布的視頻內容，發布關於『伊能靜女士和秦昊先生婚姻狀況』的不實言論，造成部分網友的誤解和猜測。」
並祭出3點駁斥，「伊能靜女士今日所發布的抖音特效視頻，無關任何婚姻和家庭關係的影射。」、「此前。伊能靜女士、秦昊先生與工作夥伴一同吃飯洽談合作，被狗仔跟拍後斷章取義，部分網路用戶惡意解讀，杜撰不實信息。」、「藝人私人生活本不想占用公共資源回應，但相關虛假信息，部分網路用戶的惡意歪曲、解讀，已經嚴重侵害了藝人名譽權，對藝人以及相關合作夥伴造成了影響。」
此外，伊能靜稍早也在個人微博轉貼內容：「發個抖音特效給流量，不至於。秀恩愛說矯情，寫小作文說缺，啥都不寫也有問題。叫我伊人難吧。你們好好的，先關心自己，我們家很平凡但有愛，別操心。乖，散了啊。」（編輯：詹鎰睿）