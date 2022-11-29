▲ 精品子品牌預告來台？Ford Vignale 預告導入市場

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1946年10月，來自義大利都靈（Turin）的傑出工程師Alfredo Vignale（1913-1969）先生，創建了Carrozzeria Vignale & C車身製造公司，專責進行車體改造及相關作業。透過Vignale先生精湛的工藝水平、出色的產品風格及其對細節的講究程度，很快就為自家品牌打開知名度，並為Vignale開啟了近76年的品牌輝煌歷史1947年發佈的Fiat 1100敞篷版、Fiat 1500雙座敞篷版等作品，成功為Vignale掙得主流市場的關注。隨後推出的Lancia Aprilia、Alfa Romeo 6C 2500敞篷車都成為Vignale成為當代車市「大膽」、「創新」的不二代名詞，更與Ferrari、Maserati等歐洲知名品牌展開合作，推出多款以Vignale命名／聯名的經典車款，足以想見其精湛的造車工藝。
隨著創辦人Alfredo Vignale於1969年辭世後，Carrozzeria Vignale & C便由義大利汽車工作室De Tomaso所收購，並於1973年隨著De Tomaso被納入Ford汽車旗下，Vignale的商標所有權也由Ford接手至今，成為Ford旗下跨足高端汽車級距的子品牌。諸如Ford Fiesta、Kuga、Mondeo、S-Max、Focus等熱銷車款，都曾發展出Vignale精品車型，成功造就出獨樹一格的質感風範。
2015德國法蘭克福車展初登場，Ford Mondeo Vignale Concept華麗轉身
2013年巴黎車展，Ford宣布將重啟Vignale的品牌相關規劃，更於2015年推出Vignale Mondeo的正式量產版本。Ford Europe以旗下中大型房車Mondeo作為基礎，針對外觀與內裝進行全面性優化升級。負責打造Vignale車款的專屬技師團隊從每一處細節著手進行琢磨修飾，賦予Mondeo截然不同的豪奢質感與氣勢，華麗轉身成為媲美歐系高級豪華房車品牌的工藝作品。在得到外界盛讚與好評回饋下，進而持續推出S-Max、Edge、Kuga、Focus、Fiesta等系列精品車型。
勾勒獨到品味的願景，Ford Vignale 頂級旗艦系列即將導入台灣市場
延續「Vignale」過去七十餘年來專注細節與提供顧客最佳用車體驗的品牌傳統，Ford Vignale頂級旗艦車系以其高品質材料選用和精湛工藝著稱，成功勾勒出獨到品味的願景，舉凡內外觀採用獨家的細節設計、特殊車色烤漆、配件材質、頂級皮革內飾與縫線樣式、專屬式樣鋁圈等，均為該車系重要特徵，其他優化方面還包括：車系配備聲學靜音玻璃，藉此有效抑制車艙內部的噪音，提供媲美頂級豪華房車般的出色駕駛品質及乘坐感受。為提供台灣消費者更豐富的選擇，Ford Vignale頂級旗艦車系即將在台導入，引領令人耳目一新的質感新體驗。