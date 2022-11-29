▲ LIQUI MOLY 連兩年舉辦品牌賽道體驗日，回饋在地合作廠商與消費者

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經過60多年的努力，LIQUI MOLY的產品已成功行銷至全球150多個國家，並在世界各項頂級運動賽事中擔任重要的角色。如F1、MotoGP、TCR Series、MXGP...等。在賽場上皆可以看到藍紅醒目的LIQUI MOLY品牌，曝光於全世界熱情粉絲的眼中。
今年的品牌賽道體驗日，除了LIQUI MOLY外，現場也有MICHELIN輪胎、HELLA PAGID煞車系統、NGK火星塞、ZF變速箱等知名品牌攤位。讓現場參與賽道體驗日的車友、加油團，不僅能享受於賽道馳騁，能透過這些一線品牌的攤位，更認識這些品牌與產品，再把好康活動贈品帶回家。
為了讓各位媒體、車主朋友除了盡情操駕，也能收穫滿滿的實用好禮。今年LIQUI MOLY特別準備了「Long-term Injection Cleaner 長效型噴油嘴清潔劑 #LM7531」、賽道日限定T恤、品牌車牌套贈送給報名賽道日駕駛的車友；贊助合作夥伴HELLA PAGID也準備了防水袋與品牌毛巾等。
去年廣受好評的「賽車女郎人氣大賞」在今年度再度舉辦，為活絡現場氣氛，現場有多達12位的賽車女郎，將分別代表我們的贊助合作夥伴，與車友、愛車互動合照。讓現場車友除了大飽眼福，也票選出他們心目中的賽道女神！
LIQUI MOLY 德國力魔總代理宜福工業，感謝長期支持的保修廠、車行以及消費者們，我們期待持續地帶來豐富、完善的賽道體驗日活動，也希望車友繼續支持、回饋，讓總代理宜福工業能在往後的下個二十年，繼續為喜愛LIQUI MOLY的朋友們服務、深耕發展。再次感謝2022 LIQUI MOLY Track Day合作夥伴：MICHELIN輪胎、HELLA PAGID制動系統、NGK火星塞、ZF集團、NEXUS集團、MANN FILTER濾清器、KS TOOLS工具、LSE奢華速度體驗中心。