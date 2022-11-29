蘋果公佈2022最佳App與遊戲　這些App你有用過嗎？

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2022 App Store Awards 獲獎作品
- 年度 iPhone App： 《BeReal》創新的社交 app 讓使用者一窺親友生活的真實樣貌。
- 年度 iPad App：《GoodNotes 5》透過Apple Pencil 支援功能，將數位筆記提升至全新水準。
- 年度 Mac App：《MacFamilyTree 10》，透過精美的視覺化家譜以及與世界各地親人的合作，激發探索家譜的興趣。
- 年度 Apple Watch App：《Gentler Streak》健身追蹤工具幫助使用者在健身和休息之間取得平衡，維持健康的生活型態。
- 年度 iPhone 遊戲：《Apex 英雄M》將這款快節奏的熱門生存競技遊戲引進 iPhone。
- 年度 iPad 遊戲：《籠中窺夢》巧妙運用視角打造令人難忘的謎題。
- 年度 Mac 遊戲：《Inscryption》沉浸式卡牌戰鬥遊戲，以實驗性的故事講述方式吸引玩家。
- 年度 Apple TV 遊戲：《El Hijo》是一款設計巧妙的潛行遊戲。
- 年度 Apple Arcade 遊戲：《Wylde Flowers》，獨特的生活模擬遊戲，邀請玩家進入充滿多樣角色和魔法咒語的迷人世界。
除了表揚 Apple 裝置的最佳 app 和遊戲，Apple 的 App Store 編輯也選出五款對人們生活與文化帶來持久影響力的「文化影響力」獲獎作品。今年的獲獎作品鼓勵使用者以更深度的情感進行互動、真誠地與人交流、向代代傳承的傳統與前人致敬，同時想像如何在現代創造一個更美好的世界。
- 《How We Feel》，鼓勵用户每日簽到的方式輕鬆疏理自己的情緒，協助用戶將複雜情緒轉化為文字，並提供當下解決相關情緒的對策。
- 《Dot’s Home》，透過一個引人入勝且發人深省的時間旅行故事，突顯系統性居住不正義，以及其對有色人種社區的影響。
- 《Locket Widget》，讓使用者能將原況照片直接發送至親友的主畫面，加深至親至愛間的親密交流，擺脫傳統社群媒體的壓力。
- 《Waterllama》透過色彩繽紛的設計與溫馨提示，帶來創意十足的挑戰、提醒及得意角色，助用户逐步完成目標。
- 《Inua - A Story in Ice and Time》帶來引人入勝的神祕冒險，讓使用者探索歷史事件的同時，融合伊努特傳統、民間傳說與令人嘆為觀止的故事元素。