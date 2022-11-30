身障者不只賣彩券　「CRPD生活化」提供專業

我是廣告 請繼續往下閱讀
透過專業協助 開創新的技能26歲的稚莠從前是排球校隊，在陽光下盡情揮灑汗水青春。沒想到一次不小心的後腦撞擊，引起脊髓栓塞，徘徊在復健場所與醫院手術室，終究無法避免下半身癱瘓的現實。不甘心人生就此放棄，也不願意依賴別人照顧度過餘生，稚莠到桃園脊髓損傷潛能發展中心進入生活重建課程，重新學習如何照顧自己生活。
後來報名參與障盟與中心召集的公益計劃，透過台灣人壽的專業師資協助，順利完成全部進修課程及模擬考，最後更一舉考取了人身保險業務員資格，為自己職業開創一個新技能，未來更有機會以保險諮詢增加額外收入。
推動自身權益 身障者有春天障盟長期關注障礙平權與就業促進，為推動更多障礙者了解自身權益、掌握保險知能，2022年與深耕在地75年的台灣人壽聯手推動公益合作，舉辦「CRPD生活化-提升身心障礙者保險專業知能巡迴講座暨考照班」。
為使得更多障礙者深入了解保險內涵、提升專業職能，台灣人壽進一步規劃了「人身保險業務員資格測驗」免學費進修課程，由障盟邀集有興趣進修的障礙者參與培訓，除了可以進修保險專業知識，也大方對學員提供考取獎學金，鼓勵身心障礙學員職涯多元發展，也藉由提供保險商品與服務創造社會影響力，培養未來可以為障礙者提供更貼近需求的種子保險諮商員。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55921
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw