年後轉職潮要來了！專家點名「4星座」跳槽、留守都旺爆

身障者不只賣彩券　「CRPD生活化」提供專業

身障者不只賣彩券　「CRPD生活化」提供專業
身障者不只賣彩券　「CRPD生活化」提供專業

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】對許多身心障礙者來說，工作選擇彷彿很有限。台灣人壽與中華民國身心障礙聯盟（以下簡稱障盟）透過跨界合作，證明了只要有足夠的社會支持，身心障礙者一樣可以順利完成進修，擁有更豐富的職業與人生選擇；除了賣彩券，還能賣專業！

我是廣告 請繼續往下閱讀

透過專業協助　開創新的技能

26歲的稚莠從前是排球校隊，在陽光下盡情揮灑汗水青春。沒想到一次不小心的後腦撞擊，引起脊髓栓塞，徘徊在復健場所與醫院手術室，終究無法避免下半身癱瘓的現實。不甘心人生就此放棄，也不願意依賴別人照顧度過餘生，稚莠到桃園脊髓損傷潛能發展中心進入生活重建課程，重新學習如何照顧自己生活。

後來報名參與障盟與中心召集的公益計劃，透過台灣人壽的專業師資協助，順利完成全部進修課程及模擬考，最後更一舉考取了人身保險業務員資格，為自己職業開創一個新技能，未來更有機會以保險諮詢增加額外收入。

推動自身權益　身障者有春天

障盟長期關注障礙平權與就業促進，為推動更多障礙者了解自身權益、掌握保險知能，2022年與深耕在地75年的台灣人壽聯手推動公益合作，舉辦「CRPD生活化-提升身心障礙者保險專業知能巡迴講座暨考照班」。

為使得更多障礙者深入了解保險內涵、提升專業職能，台灣人壽進一步規劃了「人身保險業務員資格測驗」免學費進修課程，由障盟邀集有興趣進修的障礙者參與培訓，除了可以進修保險專業知識，也大方對學員提供考取獎學金，鼓勵身心障礙學員職涯多元發展，也藉由提供保險商品與服務創造社會影響力，培養未來可以為障礙者提供更貼近需求的種子保險諮商員。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55921

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

老廚師切菜痛如電擊　關節鏡微創找回好刀工

冷凍30年的胚胎成功孕育雙胞胎！　美國夫婦有望創紀錄

出生方式可能影響疫苗效力　自然產嬰兒抗體是兒童接種疫苗的2倍

今晚變天恐怖溫差逾10度！防心血管疾病「2症狀」快就醫

我是廣告 請繼續往下閱讀