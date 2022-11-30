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90年代蝙蝠俠電影經典道具車釋出! 150萬美金售價考驗買家口袋深度!

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

英雄系列電影中最能夠跟酷車做連結的人物非蝙蝠俠莫屬，擁有酷炫外型搭配高科技尖端武器的加持下總是能幫主角化險為夷，現在有人正在網上銷售1989年在電影中出現的原版道具車，不過報價卻高達驚人的150萬美金!

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這輛道具蝙蝠車是由插畫家Julian Caldow所設計，並透過英國Pinewood Studios電影製片公司製作而成，在1989年的蝙蝠俠電影中首度亮相時，超長的渦輪發動機引擎搭配低扁流線的身形，讓影迷們一眼就能感受到那威猛強悍的性能表徵，但實際上這部道具車採用的是電動馬達所推動，據報導當年可以最快48 km/k的時速穿梭片場，不過自90年代退役後就再也沒有發動過，賣家也不想冒險充電測試，因此是否還能行駛目前仍是未知數。

雖然無法確認這部蝙蝠車可否行駛，但仍是一款經典的全尺寸道具車，車艙內採用的是雙座設定，但後排座位是留給一位技術人員操作使用，前方駕駛儀表上還有許多操作按鍵，雖然動力系統不是真的渦輪發動機，但技術人員可透過控制火焰噴射器製造出炫目的視覺特效，這部道具車最早是被紐澤西州的六旗大冒險所收購，後來被現任車主買下便置放至今，現在重新在Classic Auto Mall網站上標售，價格設定在驚人的150萬美金，有興趣的網友可至網站看看(https://www.classicautomall.com/vehicles/3981/1989-batmobile-w-b)。

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