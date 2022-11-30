好想養成明星凍齡肌！　名人御用醫美院長曝肉毒「這時候」打最好

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你的惱人皺紋是哪一種？動態紋（皺眉紋、抬頭紋、魚尾紋）：
又稱表情紋，因為做臉部表情，使肌肉收縮產生的紋路，像是經常不經意挑眉、皺眉者，通常較容易形成抬頭紋，針對此類皺紋困擾，可透過施打肉毒改善。
靜態紋（法令紋、木偶紋、頸紋…等）：
不用做表情，就很明顯的紋路，通常受膠原蛋白流失、長期日曬、壓力…等皮膚老化因素影響，若未及時治療動態紋，也可能演變成靜態紋，針對鬆弛的頦下、頸紋可採用音波拉提治療。
預防勝於治療！ 皺紋改善要趁早改善惱人動態表情紋，肉毒一直是熱門選項之一，近年來更有客群年輕化趨勢，翁書賢醫師即在節目中分享，肉毒其實越早開始打越好，它的原理是放鬆肌肉，哪邊的肌肉比較活躍，像是抬頭紋、皺眉紋、魚尾紋…等，就透過肉毒讓紋路不要越陷越深，「皺紋這種東西就跟折紙一樣，如果一張紙一直折，它的折痕會越來越明顯，折痕已經形成就叫靜態紋，那時候你要讓它不見就很難，所以其實打肉毒是預防重於治療，預防它越皺越深。」
音波改善鬆弛、下垂 搭配肉毒效果加分！除了皺紋，臉部鬆弛下垂也容易顯得衰老沒精神，這時就可透過音波拉提來改善肌膚狀態，醫美診所主治醫師曹智昇表示，音波拉提是一種免動刀、免打針的非侵入式療程，主要透過探頭傳遞高強度的聚焦超音波，將能量匯聚在肌膚深層，使鬆弛、下垂的部位能夠收緊、變得緊實。
曹智昇醫師進一步說明，老化大部分都不是單一問題，這也是為什麼有許多愛美人士會選擇施作合併肉毒及音波拉提的複合式療程，先採用音波拉提，將下垂的部位收緊，皮膚收緊後，肌肉收縮時也較不易壓折出皺紋，與肉毒除皺的效果相輔相成。
此外，肉毒也能放鬆過度緊繃的咀嚼肌，像是常嚼食口香糖、喝珍珠奶茶或不自覺咬緊牙關的人，下半臉肌肉就很容易緊繃，形成俗稱的大餅臉，採用肉毒治療，可以使肌肉放鬆、修飾臉型。不過曹智昇醫師也提醒，每個人的肌膚狀況不同，建議大家與專業醫師諮詢，討論出最適合自己的治療計畫，才能讓視覺效果越來越年輕、打造亮麗的理想外型！
▲音波改善鬆弛下垂，搭配肉毒放鬆大餅臉療程，透過專業醫師找出最適合自己的治療計畫。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55981
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