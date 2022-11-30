聲援中國白紙運動！台港中學運世代：勿讓六四重演

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台學聯秘書長黃亭偉表示，針對日前台灣民眾於自由廣場聲援中國抗爭群眾，卻被中國海外社群評論「終究兩岸一家親」一事，他澄清，前次發起聲援的成員多為台灣獨立支持者，絕非因國族認同行動，而是因對中國帝國主義壓迫的厭惡，以及對於自由的共同信念而聲援。
黃亭偉說，過去數十年來，從八九天安門學運、香港反送中運動、新疆與圖博的抗爭，再再顯示，爭取自由、民主、人權的行動，最終都在中共的高壓統治下，走向流血鎮壓收場，今天記者會，是基於人道關懷，擔憂可能再次上演暴力鎮壓，而由台灣學生號召運動者集結，目的在於警告習近平政權正視人民訴求，切勿重演六四血腥鎮壓的悲劇。
經濟民主連合智庫召集人賴中強曾參與野百合、太陽花運動，他提到，今天最重要的訴求，就是警告習近平，絕對不要使用武力。1989年天安門運動，中國對沒有武裝的人民使用了武力，當時，西方各國對中國制裁，以及外資撤出中國，但中國仍得以經濟復甦，就是台商西進、東南亞華僑北上，填補了外資的缺口。
他指出，但今天，若中國再發生流血慘劇，以當下國際對中國高度警戒的氛圍，不會再有一次台商西進、東南亞華僑北上，中國將會因為鎮壓走上經濟倒退之路，這也必然會動搖中共統治正當性，因此經民連要對在中國經商留學工作的台灣人提出呼籲「回來吧！撤資吧！回來念書吧！」在中國生存環境日漸惡化，台人還在中國生活，無人能肯定未來的風險。
他強調，「撤離中國，就是對中國的民主運動最大的支持，習近平才會明白高壓專政的後果。」
香港中文大學學生會大前外務副會長、反送中運動參與者羅子維表示，過去許多中國民眾對香港民主運動諸多嘲弄，成為協助中國政府的壓迫者，使許多香港人心生怨憤，對支持中國民主運動有所猶豫。但作為一個人，當見到民眾不顧一己私利起身對抗暴政，追求自由、民主、人權等普世價值，實在不能沉默。
他說，中國內部的社會運動已經越演越烈，從「反核酸、反封控」到「不要核酸要自由」、「不自由毋寧死」，由民生問題變成直指制度本身，中國人在追求民主的過程當中，甚至也漸漸明白台灣、香港、圖博人等以往所承受的壓迫，在昨天倫敦的集會當中，甚至有中國人喊出「反對武統台灣」、「中國加油、香港加油、台灣加油」等口號。
羅子維認為，在追求自由、從壓迫解放的過程中，沒人是孤島，任何有利追求自由的群體都是盟友，也許中國內部有不少大一統支持者，但他相信仍然會有人被這場運動感染，更同情台港、圖博等地，成為在中國內部的盟友，削弱中國政府的威脅和壓迫。