心臟病老婦脊椎開刀增風險？ 微創脊椎電腦導航術提升安全性

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3D電腦導航側前位脊椎微創術 減少破壞、復原快張建鈞主任指出，傳統脊椎手術是從後背部進行，較有可能大範圍破壞肌肉軟組織，增加手術風險，且恢復期長，需住院1至2星期；而側前位微創脊椎融合及內固定手術，相較於傳統趴臥的手術姿勢，以側臥的姿勢從腰側進行，可減少神經、血管及肌肉的損傷，大幅提升手術安全性、降低術後併發症，患者通常隔天或1至2天，即可出院。側前位脊椎手術相較於傳統微創脊椎手術比較複雜，因此張建鈞主任結合3D電腦導航可以減少手術併發症和手術時間，並且可以不用分次手術，可以一次性完成OLIF手術。
張主任進一步表示，側前位脊椎手術適合椎間盤突出、脊椎滑脫及脊椎狹窄，尤其是脊椎曾開刀，又需要接受脊椎翻修手術的患者，可有效避開脊椎沾黏及肌肉纖維化的問題。
搭配導航系統 讓手術更安全脊椎是人體主要軀幹，進行脊椎手術時，若不慎傷及組織，可能會對患者造成永久性的損傷。透過脊椎手術導航系統，於術中即時3D立體影像定位，確認目前手術位置，幫助醫療團隊在進行脊椎手術時更加精準，避免傷及脊椎周邊等神經組織，提升手術安全性。
張建鈞主任說明，傳統手術植入鋼釘得靠醫師經驗及手感，較有機會傷及神經、血管，造成氣胸、內出血、下肢癱瘓等併發症，微創脊椎手術結合導航能精準放置鋼釘，手術安全度更高，病人復原也更快；脊椎導航系統也能用於治療許多高風險且複雜的脊椎手術，如脊椎側彎、頸椎問題等等，對於手術幫助很大。
「藉由微創手術或導航系統，可以讓病人更快復原。」張建鈞主任表示，大部分脊椎疾病會先以保守治療、復健為主，但若治療半年以上沒有改善，或出現神經壓迫則建議手術，而微創手術結合電腦導航能精準治療，減輕患者不適。
遠離脊椎疾病 醫師提醒預防方法張建鈞主任表示，國人常見的脊椎疾病包含了椎間盤突出、脊椎滑脫及脊椎狹窄，各年齡層的好發族群不同，年輕人主要以椎間盤突出為主，中老年人多為脊椎滑脫及脊椎狹窄；臨床上症狀有坐骨神經痛，以及手麻、手痛、腳麻、腳痛或腳無力，嚴重甚至良於行，影響日常生活。
若有慢性下背痛、神經痛，可能是姿勢不良，建議坐姿要有靠背、抬頭挺胸，久坐避免超過半小時；若要搬重物，記得直上直下，避免睡太軟的床墊。另外，肌力訓練對保養脊椎很重要，可多訓練核心肌群，老年人多走路也有幫助。
中慈首創微創脊椎關節中心 提供一條龍服務台中慈濟微創脊椎關節中心即將於年底成立，引進最新3D電腦導航設備、專業手術膝關節機器人及專業脊椎手術器械和專業脊椎床，並效法美國最好的脊椎關節的治療中心Hospital for Special Surgery，結合胸腔科、復健科及疼痛科醫師，未來也將設立運動中心，提供最完善且安全的整合性服務，幫助全國民眾解決脊椎關節的疼痛問題，提供最佳的整合治療方式，使國人更加健康。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55962
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