更年期腰酸背痛小心是骨鬆　中醫師周宗翰授補膠質顧腎輕食療

我是廣告 請繼續往下閱讀
停經後雌激素減少易骨鬆 調脾胃補腎氣有助益更年期骨鬆雖說是隱形殺手，其實有徵兆。腰酸背痛，是骨質疏鬆症最早期出現的症狀，常局限某部位，後來可能散佈全身，當嚴重到一定程度就容易骨折。
骨折部位好發於腕部橈骨，髖部股骨頸，肩部及脊椎骨椎體位置。停經或卵巢切除等婦人，因為雌激素合成量突然減少，體內破骨細胞活性增強，體內造骨細胞活性減弱，合成骨量減少。所以西醫常常建議要補充大豆異黃酮去補充賀爾蒙，而黃豆也富含蛋白質與雌激素，對於骨鬆有幫助。
但是中醫觀點比較不同，周宗翰醫師提到減少流失骨質更為重要，中醫認為腎主骨，因此骨質的好壞是靠腎氣在維繫的，腎氣的營養來自脾胃，在脾胃完成食物消化後，大腸從殘渣中吸取水及鈣等鹽類物質，藉由身體的運作才有辦法進入骨髓增加骨質，所以調節脾胃的機能與腎氣的強化，將有助於骨質的增生。
年輕時多補鈣保骨本 鹿角、龜膠強筋壯骨平時建議少吃甜食，甜食容易使身體痰飲加重，所以長期不可過食甜味食物，並保持大便的通暢。而中醫常使用的補腎藥對骨骼組織有明顯的影響，但是主要是讓活化造骨的功能，臨床可抑制骨質疏鬆的發展，若沒有膠質的補充與脾胃的調養，補腎藥的效果就會降低。
適量的補充營養，鈣與骨骼關係非常密切。周宗翰醫師表示，年輕時多增加鈣質的攝取以增加骨本，日後有需要即可應用，較可能達到正常的鈣平衡，更重要的是膠質，鈣就好比水泥，而膠質就是強而有力的鋼筋。
中醫常常使用「鹿角」及「龜膠」，也是中醫治療骨質疏鬆症最常用的方藥，其天然的膠質營養可以增加骨骼的強度。鹿角為陽中之陽，可補腎陽；龜膠為陰中之陰，可滋腎陰，兩者「陰陽交補」，達到生精補髓、強筋壯骨效果，也可促進骨質增加，抑制骨質破壞，對於更年期婦女腎氣不足而產生的不適，如熱潮紅、盜汗、失眠、頻尿等，也都有相當好的療效。但是不建議自行服用，還是要給合格的中醫師確診才能服用，以免產生血壓高等副作用。
安全運動對骨骼有益 按摩雙腿促氣血疏通加上搭配運動，運動對骨骼有益，會增加骨骼受力並增加骨骼血流量，使骨骼營養良好，並且變粗變大。周宗翰醫師提醒，運動以安全為上，且不可過度，最合適的運動量是使心跳數增加且血壓不可過度增加，可採用背部運動以增加腹肌與背肌的力量，或是四肢運動如步行、散步、游泳、騎自行車等。
平時更年期保養多按摩雙腿，雙腿上部有脾經，胃經，腎經可促使氣血疏通，改善下肢循環，按足心之湧泉穴，可滋腎水，降陰火之功能，並能舒解安神。按摩前後用溫水泡腳（水約 38 ° C ～ 40 ° C 為宜），每次十五分鐘，有利調暢周身血氣，防止下肢之衰老的功效。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55980
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw