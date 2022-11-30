12月新制一次看！戶外免戴口罩　騎錯YouBike要多花350塊

我是廣告 請繼續往下閱讀
指揮中心宣布，自12月1日開始，取消全部室外空間、室外場所，應全程戴口罩的規定，不過針對歲末大型活動、跨年等，防疫措施有可能是疫情再做更動，同時取消餐飲場所不得逐桌敬茶敬酒的規定。
至於室內空間包含車廂、船舶、航空器等運具之內部空間，仍應全程配戴口罩，不過有6大情況，指揮中心允許室內免戴口罩：
1. 從事運動、唱歌、拍攝個人／團體照時
2. 自行開車，車內均為同住家人，或無同車者時
3. 直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動的正式拍攝或進行時
4. 於溫／冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕的場合
5. 外出有飲食需求得免戴口罩
6. 於指揮中心或主管機關指定之室內場所或活動，如符合指揮中心或主管機關之相關防疫措施，得暫時脫下口罩。
● 12月10日起取消入境上限管制
我國疫情穩定下降，考量歲末年終、國外耶誕假期以及農曆春節將至，預計屆時將有更多的入出境需求，因此取消入境人數限制，以利國人預先安排連假返鄉行程，指揮中心宣布，自今年12／10零時（航班表定抵臺時間）起，取消入境人數限制。
● 12月10日「有條件」開放全國醫院探病
指揮中心宣布，12月10日起，全國醫院住院病人有條件開放探病，探病時段為每日固定1時段，每名住院病人每次至多2名訪客為限。
不過，符合下列例外情形者，探病時段及訪客人數不在此限：
1、病人實施手術、侵入性檢查或治療等，須由家屬陪同，或依法規須家屬親自簽署同意書或文件。
2、急診、加護病房或安寧病房等特殊單位，因應病人病情說明之需要。
3、病人病情惡化或病危探視。
4、其他特殊原因，經評估有探病必要且經醫療機構同意。
另外，自主防疫期間勿至醫院探病，但符合前述例外情形時，得經醫療機構評估同意，並出具探視當日採檢之自費家用快篩陰性證明後探病。
● 12月3日起台北市YouBike1.0退場
台北市交通局表示，YouBike1.0將在12月3日零時起停止營運，台北市各YouBike1.0場站的自行車將無法再借出，呼籲跨市騎乘民眾改使用YouBike2.0。
交通局指出，3日到6日為緩衝期，期間雖然無法借車，但是還可以還車，仍然可至尚有空位的車柱歸還，如果還車緩衝期限已過，民眾日後跨縣市騎乘YouBike1.0，忘記換成2.0，就必須聯絡廠商微笑單車處理歸還事宜，且需付350元的調度費。
● 12月1日起台北市禁用一次性塑膠杯
台北市環保局表示，落實減塑，12月1日起，轄內飲料店不能再提供一次性塑膠杯，可以紙杯或其他植物纖維為主要材質的杯子代替，預估每年可減少7600萬個以上之一次用塑膠杯，減少912公噸塑膠使用量。民眾購買手搖飲料時，若自備環保杯，一樣享有最低5元的優惠。
● 太魯閣布洛灣吊橋12月15日起 中午時段可不預約參觀
太魯閣國家公園管理處已在今年9月取消布洛灣吊橋預約制，改依吊橋乘載量管制入場人數。自12月15日起，太管處再新增參觀時段，原先中午不開放，未來想要飽覽布洛灣吊橋美景者，可在8:30至16:30期間，入場參觀。
● 12月19日起盤中零股交易 撮合時間縮短為1分鐘
金管會下令，12月19日開始，盤中零股交易撮合時間，從3分鐘縮短到1分鐘，以增進市場成交機會及效率，請投資人審慎評估交易成本和自身財力，留意相關投資風險。（編輯：孫唯容）