全員出逃！網瘋傳廣州「全域封控」　國道、車站被塞爆

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29日，有民眾在網路上PO出訊息通知，指出廣州除了部分地區以外都將從29日起進行嚴格靜默管理（封控管制），所有人員、車輛在沒有疫情防控指揮部的允許下，不得流動。另外也網路上也傳出廣州多所高校及大學突然要求學生離校返鄉，且「能返盡返，沒有非留下不可的理由」。另有傳言指出，部分學校要求學生返鄉期間，不要接受無法確認身分的外國記者採訪，以免受訪內容被惡意剪輯、歪曲。社群媒體也流傳許多民眾連夜出逃的畫面，在學校附近的道路更是被車輛以及大批人潮擠得水泄不通，還有許多人滯留在車站周邊。
不少網友表示雖然不清楚事情發展狀況，但網路上流傳許多「全域封控」的消息，例如廣州市番禺區板橋村的村委會於29日發布倡議書，指「預測疫情在今後較長一段時間仍將持續，不排除會發生大規模區域性疫情並引發長時間封控局面，為避免因疫情封控管控造成市民朋友返鄉不便，在此特倡議：近期無訂單的工廠、企業、商鋪提前放假，各位市民朋友可安全有序返鄉」。
由於近來中國各地爆發「白紙革命」，其中有不少抗議者是大學學生，有網友認為這時機點太過剛好，紛紛表示「就算有防控，海珠區都能疏散，學校組織一下有那麼難嗎？一下子推出去？」、「今夜高速口排滿離開廣州的車，高鐵站滯留了拖著行路逃亡的人，路上的大巴一車一車把人拉走隔離，所有高校都在叫學生趕快買票回家，所有人每天至少花費一個鐘在排隊核酸」也有網友質疑「我認為廣州部署大學生離校的目的是打散國內的學生群體」、「昔有停課鬧文革，今有離校防抗議」。