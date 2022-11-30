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全員出逃！網瘋傳廣州「全域封控」　國道、車站被塞爆

▲29日晚上社群媒體瘋傳廣州將「全域封控」的消息，大批民眾晚間前往車站，或是自駕車出城。（圖／翻攝自推特）
▲29日晚上社群媒體瘋傳廣州將「全域封控」的消息，大批民眾晚間前往車站，或是自駕車出城。（圖／翻攝自推特）

國際中心徐筱晴／綜合報導

近日中國爆發反封控抗議潮，大批民眾高舉白紙示威，更有人高喊「習近平下台！共產黨下台！」，雖然經歷連續數天抗議行動後，包括北京、烏魯木齊、廣州等城市等部分地區28日開始放寬新冠防疫限制，不過29日晚間推特以及微博等社群平台紛紛出現「廣州天河區接下來恐面臨全域封控」的消息，導致街上出現大批人潮，高速公路也擠滿車輛，引發中國網友熱議。

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29日時，廣州市衛健委副主任張屹在新聞發佈會上指出，天河區疫情發展速度快，社會面傳播風險持續增加，重點集中在員村、長興、堂下、珠吉等4個街道。張屹表示，員村以及長興群聚性感染疫情持續發展，感染人數快速增加，疫情呈現區域內局部群聚爆發態勢；堂下及珠吉疫情，涉意面廣且分散，區域人員密集、社區傳播風險高，已波及週邊街道；元崗街也出現多個混管檢測異常，防控形勢十分嚴峻。不僅天河區，從化區、越秀區以及珠海區近來疫情都不明朗，廣州全市11區都暫停堂食，自疫情三年以來首次在全市範圍內禁止堂食。

29日，有民眾在網路上PO出訊息通知，指出廣州除了部分地區以外都將從29日起進行嚴格靜默管理（封控管制），所有人員、車輛在沒有疫情防控指揮部的允許下，不得流動。另外也網路上也傳出廣州多所高校及大學突然要求學生離校返鄉，且「能返盡返，沒有非留下不可的理由」。另有傳言指出，部分學校要求學生返鄉期間，不要接受無法確認身分的外國記者採訪，以免受訪內容被惡意剪輯、歪曲。社群媒體也流傳許多民眾連夜出逃的畫面，在學校附近的道路更是被車輛以及大批人潮擠得水泄不通，還有許多人滯留在車站周邊。

不少網友表示雖然不清楚事情發展狀況，但網路上流傳許多「全域封控」的消息，例如廣州市番禺區板橋村的村委會於29日發布倡議書，指「預測疫情在今後較長一段時間仍將持續，不排除會發生大規模區域性疫情並引發長時間封控局面，為避免因疫情封控管控造成市民朋友返鄉不便，在此特倡議：近期無訂單的工廠、企業、商鋪提前放假，各位市民朋友可安全有序返鄉」。

由於近來中國各地爆發「白紙革命」，其中有不少抗議者是大學學生，有網友認為這時機點太過剛好，紛紛表示「就算有防控，海珠區都能疏散，學校組織一下有那麼難嗎？一下子推出去？」、「今夜高速口排滿離開廣州的車，高鐵站滯留了拖著行路逃亡的人，路上的大巴一車一車把人拉走隔離，所有高校都在叫學生趕快買票回家，所有人每天至少花費一個鐘在排隊核酸」也有網友質疑「我認為廣州部署大學生離校的目的是打散國內的學生群體」、「昔有停課鬧文革，今有離校防抗議」。

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