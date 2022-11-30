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聖誕送禮好難挑？最受歡迎「禮物TOP3」揭曉：送進心坎裡

▲金石堂觀察歷年聖誕節禮物選購趨勢，挑出「親子、學生與上班族最愛禮物TOP 3」，送禮不想踩雷必看。（圖／金石堂提供）
▲金石堂觀察歷年聖誕節禮物選購趨勢，挑出「親子、學生與上班族最愛禮物TOP 3」，送禮不想踩雷必看。（圖／金石堂提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

2022年即將迎來尾聲，不論是在跨年、聖誕節，有許多民眾都會趁著歡樂溫馨的節慶氛圍，準備交換禮物環節，但該選什麼禮物總是讓人相當苦惱，對此，金石堂也觀察歷年聖誕禮物季，消費者的購物選擇，陪你挑出最受「親子、學生與上班族最愛禮物TOP 3」送禮送進心坎裡，跟著排行榜買準沒錯！

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根據金石堂觀察，近年聖誕禮物季，家長想送給孩子的的前三名分別是：科普漫畫書、益智桌遊、卡通玩偶。能看出家長對於玩中學、寓教於樂的禮物可說是相當青睞。學生族群最關心的就是實用度，彼此互贈的前三名分別是：圖文禮物書、跨年手帳、耳機3C。上班族之間交換或送給自己的禮物前三名則為：生活小家電、勵志禮物書、精品鋼筆。若今年聖誕節還在猶豫送禮該選啥？不妨參考以上的建議，選出最適合的禮品選擇吧。

至於想送書卻不知道選哪本？誠品書局也公佈了2022年度暢銷書排行榜，由心理療癒之作橫掃排行榜。作家黃山料一次奪得兩個名次，不但以首部青春戀愛小說《好好再見 不負遇見》拿下誠品書店年度暢銷冠軍，最新一部小說《那女孩對我說》也名列第八，十大暢銷書有九本由華文作家拿下，Peter Su、角子、張西皆榜上有名，此外，今年榜單更是星光熠熠，女星林志玲、林依晨首部書寫自我作品雙雙入榜。

▲金石堂台中文心店童書展區，遊戲書和套書是家長首選。（圖／金石堂提供）
▲金石堂台中文心店童書展區，遊戲書和套書是家長首選。（圖／金石堂提供）
【誠品書店2022年度新書不分類暢銷TOP10】

統計期間：2021/11/1至2022/10/31

Top1《好好再見 不負遇見》黃山料
Top2《蛤蟆先生去看心理師》羅伯．狄保德
Top3《剛剛好的優雅：志玲姊姊修養之道》林志玲
Top4《我也曾想過，殺了過去的自己》Peter Su
Top5《時間，才是最後的答案》角子
Top6《墨菲定律：如果有可能出錯，那就一定會出錯》張文成
Top7《大概是時間在煮我吧》張西
Top8《那女孩對我說》黃山料
Top9《轉念的力量：不被念頭綁架，選擇你的人生，讓心靈自由》賴佩霞
Top10《做自己，為什麼還要說抱歉？》林依晨

最重要的是優惠活動有，金石堂聖誕禮物季主打親子優惠，宮西達也、名偵探柯南等學習漫畫套書皆有參展75折優惠。受到孩子們喜愛的角落小夥伴、卡娜赫拉、鬼滅之刃系列商品4折起， Play-Doh培樂多、MONOPOLY 地產大亨8折等多項桌遊玩具優惠。12月25日前，全館消費滿599送100元電子禮券，週六日買童書玩具，金石堂會員金幣2倍送；門市還有聖誕樹許願牆留言活動，大人小孩可以在現場手繪與留言，再領50元折價券立即使用。

而誠品書局推出2022「誠品閱讀職人大賞」，入圍書展即日起至明年1/9於全台誠品書店及誠品線上eslite.com盛大開展，單本79折起、三本75折起。

▲2020誠品書店十大暢榜公布！毒雞湯心理書奪冠，「柴鼠兄弟」理財書緊追在後。（圖／誠品提供）
▲2020誠品書店十大暢榜公布！由心理療癒之作橫掃排行榜。（圖／誠品提供）

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