周予天摟短裙妹進夜店！被爆分手席惟倫 婚禮扮假面CP
《全明星運動會2》的「紅隊CP」周予天與席惟倫，去年被偷拍在公園擁抱約會，戀情因而曝光，交往1年多爆出情變，周予天身邊疑似另有新歡出現，與穿著低胸背心的「短裙妹」到夜店尋歡，深夜一同返回弟弟周興哲家裡，與席惟倫各過各的生活，經紀公司也證實雙方分手了。
記者江芷稜/綜合報導
周予天外型帥氣，很受女生歡迎，原本與陳敬宣走得近，卻在加入《全明星2》後愛上她的閨密席惟倫，讓這對好友關係生變，兩個女生互相取消IG關注。如今周予天和朋友聚會時身邊出現新對象，有位長髮濃眉、穿著火辣的女子，和他一起用餐、到夜店續攤，他還摟著短裙妹的腰進場，直到凌晨3時才返回周興哲家，關係可見不一般。
比較有趣的是，許維恩與王家梁月初補辦婚禮時，周予天與席惟倫擔任伴郎、伴娘，出雙入對走紅毯，自嘲因為身高才會被湊成一組，女方在IG上曬出合照，臉上卻毫無笑容，被問到感情進度，還四兩撥千金地表示不急，會後散場後各走各的，感情早就亮紅燈。
對此，席惟倫經紀公司表示不會過問藝人私生活，周予天經紀人則回應「確實分手了」，和平退回朋友關係，不過同為紅隊成員，私下還是會和隊友們碰面、聚會，短裙妹只是朋友，「因為他家裡最近在裝潢，才會住弟弟家」。