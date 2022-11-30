「蔡依林恩師」張勝豐驚吐：要離開人世間！點名他毀一切

周予天摟短裙妹進夜店！被爆分手席惟倫　婚禮扮假面CP

▲席惟倫（左）與周予天交往1年多分手。（圖／翻攝自席惟倫IG）
▲席惟倫（左）與周予天交往1年多分手。（圖／翻攝自席惟倫IG）

記者江芷稜/綜合報導

《全明星運動會2》的「紅隊CP」周予天與席惟倫，去年被偷拍在公園擁抱約會，戀情因而曝光，交往1年多爆出情變，周予天身邊疑似另有新歡出現，與穿著低胸背心的「短裙妹」到夜店尋歡，深夜一同返回弟弟周興哲家裡，與席惟倫各過各的生活，經紀公司也證實雙方分手了。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲蔡昌憲（後排左起）、廖允杰、周予天、曹佑寧和郭彥均，房思瑜（前排左起）、吳心緹、晏柔中和席惟倫，出席許維恩、王家梁婚禮。（圖／記者葉政勳攝）
▲蔡昌憲（後排左起）、廖允杰、周予天、曹佑寧和郭彥均，房思瑜（前排左起）、吳心緹、晏柔中和席惟倫，出席許維恩、王家梁婚禮。（圖／記者葉政勳攝） 
▲全明星紅隊成員一起出席王家梁婚禮，席惟倫（中）與周予天同框卻無笑容。（圖／翻攝自席惟倫FB）
▲全明星紅隊成員一起出席王家梁婚禮，周予天（左）與席惟倫同框卻無笑容。（圖／翻攝自席惟倫FB）
周予天外型帥氣，很受女生歡迎，原本與陳敬宣走得近，卻在加入《全明星2》後愛上她的閨密席惟倫，讓這對好友關係生變，兩個女生互相取消IG關注。如今周予天和朋友聚會時身邊出現新對象，有位長髮濃眉、穿著火辣的女子，和他一起用餐、到夜店續攤，他還摟著短裙妹的腰進場，直到凌晨3時才返回周興哲家，關係可見不一般。

比較有趣的是，許維恩與王家梁月初補辦婚禮時，周予天與席惟倫擔任伴郎、伴娘，出雙入對走紅毯，自嘲因為身高才會被湊成一組，女方在IG上曬出合照，臉上卻毫無笑容，被問到感情進度，還四兩撥千金地表示不急，會後散場後各走各的，感情早就亮紅燈。

▲周予天（左）、張豐豪有12公分「最萌身高差」。（圖／結果娛樂提供）
▲周予天（左）演出新戲，組成男男CP。（圖／結果娛樂提供）
對此，席惟倫經紀公司表示不會過問藝人私生活，周予天經紀人則回應「確實分手了」，和平退回朋友關係，不過同為紅隊成員，私下還是會和隊友們碰面、聚會，短裙妹只是朋友，「因為他家裡最近在裝潢，才會住弟弟家」。

峮峮告別小鬼驚爆新對象？夜伴柯震東傳曖昧

魔獸同框「鄉民女神」！IG悄關注吳卓源　網虧：被煞到了

「真人娜美」林明禎甜摟帥哥逛東京！粉絲嚇壞：差點失戀

汪小菲高調認戀情？感謝張穎穎陪伴：愛就愛了，我能承擔

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀