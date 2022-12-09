台商回流外圍城市！中信彰化仁愛加盟店：後續磁吸旺

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另外據傳中山路鄰近地區腹地大，近期也吸引建商、企業投資，配合基督教醫院提供區域醫療資源，整體商圈發展已逐漸擴散到週邊區域，預計仁愛路週邊後續磁吸效應也會受惠。
而彰化素有「最多億萬富豪聚集的城鎮」，坐擁高鐵西部一小時生活圈優勢，吸金實力帶動週邊土地交易大幅升溫，為區域房市增添亮點，加上近期台商回流，帶動大量看好區域長線發展的民眾和建商到此獵地插旗，土地交易極速升溫，在科技題材與建設題材雙重加持下，不少嗅覺敏銳的置產族群早已深入本區域周邊超前布署，坐等資產保值與增值的紅利。
中信房屋彰化仁愛加盟店謝曜駿店長更指出，伴隨高鐵開通，站區建設題材也接踵而來，近年除了建商、企業積極獵地外，也有不少傳產老闆、退休族買地自建，使高鐵彰化站區近年的土地交易快速加溫，近期與中小企業協會成員接觸更深刻體會，許多小型工廠與企業主皆表明建地與工業用地相當稀缺，反映出彰化產業的蓬勃發展，加上彰化離台中市頗近，在產業、人口效應外溢下、，將繼續帶動房市熱度。
在彰化服務超過十五年的謝曜駿店長，深知中信房屋在地形象優良，是個值得信賴的品牌形象，中信房屋的代言人謝震武先生也一樣很受顧客喜愛及信賴，再加上總部提供的人員訓練與線上數位化課程具系統性且方便使用，在選擇加盟品牌時毅然投入中信房屋，如今經歷大大小小不同成交案，他認為：「中信房屋的核心價值是安全、專業、熱誠，這是市場有目共睹的，而房子是一生的積蓄，若能在服務過程中圓每個家庭的夢，能去扮演協助他們成家的角色，自己覺得相當幸福。」
他認為房仲就是房子的媒人婆，替買賣雙方找到合適物件是房仲的使命，回歸初心、以服務至上、有使命感，謝曜駿認為認真的服務，日後都會回饋到同仁與自己身上，堅持永續經營的精神，誠懇至上，如此善的循環，便能形成好的個人特質及好口碑。