即日起受理申請！台灣青年至東南亞藝文交流補助

為推動文化新南向，鼓勵青年藝文人才從事國際文化交流事務，將台灣經驗帶入國際文化網絡，112年「青年文化園丁隊—台灣青年至東南亞紐澳交流合作補助」即日起開始徵件，111年12月16日17時截止受理，歡迎各界有志青年參與，踴躍提報優質交流計畫。
記者賴正琳／綜合報導
文化部表示，「青年文化園丁隊—台灣青年至東南亞紐澳交流合作補助」自105年推辦至今，已補助38組團隊赴印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國、柬埔寨、寮國、緬甸、越南、紐西蘭、澳洲等國，以社造田野調查、共學工作坊、紀錄片拍攝、參與藝術節等計畫，進行南島原住民、婚姻平權、博物館數位化等多元型態跨國及線上交流活動。為廣納具潛力之青年人才參與文化園丁計畫，已將計畫主持人年齡上限放寬至45歲（其餘團員年齡為20至35歲），期盼在既有基礎上，持續推動計畫，使新南向地區民眾更認識台灣多元文化內涵。
文化部進一步表示，配合各國邊境管制穩健開放，本計畫鼓勵團隊逐步回復實體文化交流及展演，並可結合數位工具及線上平台進行交流合作，發揮創意與國際夥伴創造出更多樣的合作與藝術交流方式，以利提升計畫執行力及可行性。有關報名注意事項、申請文件及報名作業等詳細資訊，請至文化部獎補助資訊網（https://reurl.cc/yMx2xE）查詢下載。