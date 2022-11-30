深綠色蔬菜護眼又養骨！還有利抗癌、抗發炎，好處不只這樣。

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嫚嫚營養師指出，深綠色蔬菜常見的主要營養素，包括了維生素A、維生素K、葉酸、葉綠素、各類植化素等，各個都是對人體健康非常有幫助的營養。
維生素A：養眼、護皮膚、顧呼吸道維生素A為脂溶性營養素，可維持正常視覺能力，特別是夜間視覺，維生素A缺乏夜間會較看不到，易有夜盲症。另外也有利皮膚和黏膜修復，避免皮膚乾燥、發炎、感染，以及維持呼吸道黏膜健康等。
維生素Ｋ：凝血、助養骨、保護牙齒維生素K也是脂溶性營養素，可幫助血液凝結，避免受傷時血流不止。對於牙齒及骨骼健康也非常重要，是讓鈣質吸收並沉積於體內的關鍵營養。
膳食纖維：助排便、防腸癌、促腸健康深綠色蔬菜的膳食纖維，雖未如菇類來得高，不過普遍也都含有相當豐富的膳食纖維，有利幫助排便、防範腸癌、促進腸道健康，對於腸道保健是相當重要的營養之一。
葉酸：防貧血、助胎兒腦神經發育葉酸可幫助製造紅血球，避免因紅血球缺乏而產生的貧血。也可幫助製造正常DNA，對於胎兒腦神經發育尤其重要，這也是為什麼常提醒孕婦補充葉酸。
葉綠素：抗發炎、抗癌、除臭、抑菌葉綠素具有抗氧化作用，有利抗發炎、抗癌、阻止自由基等。也有利於除臭，可防範口臭。具抑制壞菌作用，可抑制口腔或腸道壞菌，維持身體健康。而飲食增加咀嚼也有利於口腔清潔。
植化素：抗發炎、抗癌、護眼深綠色的蔬菜類胡蘿蔔素相當豐富，包括α-胡蘿蔔素、β-胡蘿蔔素、葉黃素、玉米黃素等，α-胡蘿蔔素、β-胡蘿蔔素具抗氧化作用，可抗發炎、抗癌、阻止自由基等。葉黃素和玉米黃素是對於視力保健相當重要的營養素，有助預防黃斑部病變、白內障、乾眼症等問題。
深綠色蔬菜營養價值高，但２種人不宜食用應酌量！
深綠色蔬菜雖然營養價值高，不過嫚嫚營養師也提醒部份族群應特別留意份量、酌量食用或避免，主要為腎臟不佳者以及使用抗凝血劑者。深綠色蔬菜鉀離子的含量通常較高，對於腎臟會有較大的負擔。而前述提到的維生素K會幫助凝血，使用抗凝血劑者需24小時維持藥效，維生素K恐怕就會影響藥效。
吃出深綠色蔬菜更高營養，營養師３招這樣吃更健康！
好油料理：為攝取更多營養，嫚嫚營養師也建議，深綠色蔬菜可多以好油進行料理，例如用炒的方式進行，原因在於深綠色蔬菜的營養特色大多為脂溶性，如維生素Ａ、維生素Ｋ、類胡蘿蔔素等，用好油更有助營養吸收。
先洗後切：除了烹調方式，洗菜時也建議先洗、後切、現煮，可避免水溶性營養素流失。許多民眾習慣先切後洗，這在切菜的當下就容易讓水溶性營養素隨著水洗流失，也可能讓農藥順勢流入切口。
清水洗淨：另外水洗時也建議用流動的清水洗淨，民眾有時為了讓農藥等殘留洗得更乾淨，會用特別使用洗菜劑，但農藥和洗菜劑種類繁多，所購買的產品是否真能確實洗淨該農藥是個未知數，也可能增添其他化學變化的風險，建議洗菜還是以清水沖洗為佳。
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