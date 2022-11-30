放鬆平滑肌「排尿」更順暢　攝護腺肥大用藥優缺點一次看

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甲型交感神經抑制劑可分為三代，第一代如doxazosin等成分，同時有降血壓的效果，若沒有高血壓問題者，服用後可能會有頭暈情況發生；第二代藥品如tamsulosin等成分，由於作用機轉的專一性較高，較不會造成頭暈；第三代藥品則有silodosin等成分，其專一性更好，但可能有射精時沒有精液的副作用。
由於不同代的藥品各有優點，因此醫師會針對患者的身體狀況、生活型態等，選擇適合藥品。
男性賀爾蒙抑制劑 攝護腺癌患者不得使用
除此之外，男性賀爾蒙抑制劑（5-α reductase inhibitor）也可用於治療攝護腺肥大，其原理是抑制使攝護腺增生的男性賀爾蒙，使攝護腺體積縮小、減輕症狀。此類藥品主要提供給攝護腺肥大程度達一定體積的患者，但攝護腺癌患者不得使用。其他如膀胱平滑肌放鬆的藥品，也可用於改善頻尿的症狀。
低血壓、青光眼特定族群 就醫告知降用藥風險
顧芳瑜提醒，若有低血壓、姿勢性低血壓以及青光眼的患者，務必在就醫時告知，以利醫師診斷開藥。由於攝護腺肥大的治療方式著重在改善症狀，肥大組織仍會存在，因此在用藥上如同慢性病藥品，須配合醫囑規律服用。目前用於治療攝護腺肥大的藥品皆十分安全，長期使用也不需擔心。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55908
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