房市冷颼颼！11月全台交易量年減35.8%　連4月衰退逾3成

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大家房屋企畫研究室副理郎美囡表示，全球各主要國家仍有升息壓力，自央行升息以來房市買氣明顯降溫，第4季利空因素盤據，買方追價意願薄弱，部分賣方惜售等待理想時機，不過也有些賣方恰好在房市相對低點時入手，儘管目前價格無力攀高，但已經開始有不錯的產品入市，且有議價空間，買方可多方看屋，伺機進場。
永慶房產集團也統計，11月房市交易量與去年同期相比全台量縮36%，其中台北減少29%，新北量縮35%，桃園減少28%，新竹縣市量縮42%最多，台中減少39%，台南與高雄分別量縮37%與40%，買氣明顯大幅轉弱。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，去年自8月國內疫情逐漸獲得控制後，房市交易量呈現交易量逐月成長的態勢，遞延買氣出籠，交易熱度延續至年底，拉高基期。反觀今年，資金潮退場、全球經濟成長放緩的狀況下，近期金融市場劇烈震盪也衝擊民眾對經濟前景的信心，加上央行3度升息增加民眾購屋負擔，市場瀰漫保守觀望氛圍，也改變民眾對於房市後市的預期。今年11月全台房市交易量較去年同期減少36%，已是連續4個月交易量年減幅超過3成，顯示下半年買氣明顯轉弱，房市交易降溫。
若與10月相比，全台月減5%，觀察7大都會區市況，台北量微增1%，新北量縮9%，桃園減少1%，新竹縣市量縮5%，台中減少4%，台南減6%，高雄減少9%。觀察10月五大行庫新增房貸利率已來到1.827%，創105年3月以來新高，升息效應已逐漸顯現，房市買氣也相對保守。
陳金萍提醒，FED如市場預期於11月升息3碼，今年以來已升息15碼之多，資金退潮、金融市場震盪、經濟展望下修，同時，還有俄烏戰爭、台海關係等地緣政治風險難除，在物價、房價高漲的狀況下，加上銀行因市場資金緊縮以及受限於不動產放款上限等因素，在有限資源下放款審核趨嚴，民眾房貸資金取得難度增，都讓民眾購屋態度轉趨審慎、保守，房市後市面臨挑戰。建議有意售屋的屋主，應適度調整價格，才能增加成交機會。