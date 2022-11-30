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房市冷颼颼！11月全台交易量年減35.8%　連4月衰退逾3成

▲全台房市冷颼颼，11月成交量較去年同期大減35.8%，已連續4個月年減幅超過3成，民眾購屋態度轉趨審慎保守。（圖／NOWnews資料照片）
▲全台房市冷颼颼，11月成交量較去年同期大減35.8%，已連續4個月年減幅超過3成，民眾購屋態度轉趨審慎保守。（圖／NOWnews資料照片）

記者張勵德/綜合報導

天氣轉冷，連房市也進入寒冬？住商機構企畫研究室統計旗下加盟店11月成交業績，全台與上月相比量減5.2%，與去年同期相比更是大幅衰退35.8%。但各區域卻各自表述，台北市月增0.8%，年減31.3%；新北較上月增加1.7%，年減23.8%，桃園較上月減少2.4%，年減37.5%，台中較上月減少14.1%，年減41.3%，台南較上月增加0.8%，年減29.1%，高雄較上月減少20.0%，年減49.6%。住商機構企畫研究室資深經理徐佳馨指出，雖有工作天數影響，綜觀六都，北市、新北、台南為連續2個月微幅成長，似有短期打底之勢，不過比起去年同期表現，各區域均呈現2成以上的量縮，顯見買氣還沒有回頭。

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住商機構指出，綜觀六都今年11月表現，台中與高雄衰退最多，不僅是較上月大幅衰退，年度表現上幾乎腰斬，徐佳馨指出，面對下月央行理監事會的升息預期，本月交易依舊不振，意味著只要價格不修正，交易量不容易擴大，後疫時代房價雖有通膨支撐，可是買盤猶豫，市場持續維持震盪，民眾購屋步調可能放緩，也讓第四季表現無法期待。

大家房屋企畫研究室副理郎美囡表示，全球各主要國家仍有升息壓力，自央行升息以來房市買氣明顯降溫，第4季利空因素盤據，買方追價意願薄弱，部分賣方惜售等待理想時機，不過也有些賣方恰好在房市相對低點時入手，儘管目前價格無力攀高，但已經開始有不錯的產品入市，且有議價空間，買方可多方看屋，伺機進場。

永慶房產集團也統計，11月房市交易量與去年同期相比全台量縮36%，其中台北減少29%，新北量縮35%，桃園減少28%，新竹縣市量縮42%最多，台中減少39%，台南與高雄分別量縮37%與40%，買氣明顯大幅轉弱。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，去年自8月國內疫情逐漸獲得控制後，房市交易量呈現交易量逐月成長的態勢，遞延買氣出籠，交易熱度延續至年底，拉高基期。反觀今年，資金潮退場、全球經濟成長放緩的狀況下，近期金融市場劇烈震盪也衝擊民眾對經濟前景的信心，加上央行3度升息增加民眾購屋負擔，市場瀰漫保守觀望氛圍，也改變民眾對於房市後市的預期。今年11月全台房市交易量較去年同期減少36%，已是連續4個月交易量年減幅超過3成，顯示下半年買氣明顯轉弱，房市交易降溫。

若與10月相比，全台月減5%，觀察7大都會區市況，台北量微增1%，新北量縮9%，桃園減少1%，新竹縣市量縮5%，台中減少4%，台南減6%，高雄減少9%。觀察10月五大行庫新增房貸利率已來到1.827%，創105年3月以來新高，升息效應已逐漸顯現，房市買氣也相對保守。

陳金萍提醒，FED如市場預期於11月升息3碼，今年以來已升息15碼之多，資金退潮、金融市場震盪、經濟展望下修，同時，還有俄烏戰爭、台海關係等地緣政治風險難除，在物價、房價高漲的狀況下，加上銀行因市場資金緊縮以及受限於不動產放款上限等因素，在有限資源下放款審核趨嚴，民眾房貸資金取得難度增，都讓民眾購屋態度轉趨審慎、保守，房市後市面臨挑戰。建議有意售屋的屋主，應適度調整價格，才能增加成交機會。

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