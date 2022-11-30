與郭台銘談總統大選？侯友宜：彼此合作讓台灣經濟更好
連任成功的新北市長侯友宜，今（30）日上午出席市政會議，對於外界傳出鴻海集團創辦人郭台銘非常關心這次新北市的選情，媒體追問兩人是否有私下見面，侯友宜還是一樣與先前回應相同，表示市府一向都和相關產業有密切合作，希望彼此合作，讓新北經濟向上發展，還是強調把工作做好才是本分。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜表示，郭董是新北市土城智慧製造總部最重要的核心帶領人，同時也是帶領臺灣智慧科技的關鍵推手，經發局在產業的聯繫上都有密切的合作，也有相關的科技廠設備在新北，讓大家彼此合作，讓新北市的經濟能夠更往上，然後讓臺灣的經濟會更好。
媒體再追問兩人有無私下見面，侯友宜則是重申自己的本分是工作做好，大家好好的把工作做好，所以經發局跟相關單位都會全力以赴把事情做好；對於民調說國民黨只有侯友宜跟郭台銘可以贏總統大選，侯友宜還是繼續重申自己現在是新北市市長，要好好的努力的把新北市做好，希望新北市能夠一天一天的更進步，這是他的本分，也是角色。
最後媒體詢問疫情嚴重時，是否有致電總統府資政邱義仁詢問國安工作？侯友宜則是簡單回應，「有這回事嗎？謝謝大家，我不知道這回事」。