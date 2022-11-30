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基隆變天！林右昌憶上任人事遭卡　最大空間交棒謝國樑

▲林右昌以啟動交接作業，並讓謝國樑有最多人事權可以運用。（圖／翻攝自林右昌臉書）
▲林右昌以啟動交接作業，並讓謝國樑有最多人事權可以運用。（圖／翻攝自林右昌臉書）

記者黃宣尹／台北報導

基隆市長選舉結果揭曉，國民黨籍謝國樑當選新任市長，將與任期屆滿的現任市長林右昌交接。林右昌29日晚間表示，自己8年前上任前，只有副市長、民政處長以及都發處長三個位子，還有辦公室的機要人員可以運用，為了不讓新市長再有窘境，此次林市府有8位政務官都會卸任空出職缺，還留了2個參議缺給新市長謝國樑運用；林說，未來4年，基隆要交到新任市長手上，希望他做得比自己更好，希望他讓基隆繼續進步改變，自己給予誠摯的祝福。

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林右昌說，29日上午10點，市府交接小組由參議楊桂杰率隊已向謝國樑報告人事、財政、主計以及交接當日儀程相關事宜。

林右昌表示，回想8年前，交接小組同樣是由楊桂杰率隊來跟他報告，自己還記得當時最想知道的是有那些職缺可以運用，這是最急迫的事情，因為要趕緊做人事佈局。沒想到一報告完，自己只能換副市長、民政處長以及都發處長三個位子，以及辦公室的機要人員。

林右昌說，當時調配職務用的參議與祕書已經被前市長全部補滿，其他事務官的局處長因為沒有前述參議與祕書缺來調配職務，而完全無法動彈。所以，在8年前自己只帶了副市長跟2位新任處長以及辦公室幾位行政同仁，就走馬上任了。

林右昌說，不過今年，除了他自己之外，包括副市長、民政處、社會處、產發處、觀銷處、文化局、環保局、綜發處等8位政務官都會卸任空出職缺；另外自己還留了2個參議缺給新市長運用，如果他還要調整其他局處長，也可以調配使用。

林右昌說，這次新市長將會有很大的用人空間，不會像他過去的窘境。自己也親自致電給謝國樑，一方面向他道賀恭喜，二方面也表達已指示各單位全力協助配合交接事宜，他有任何需要了解的事情都可以向交接小組提出。

林右昌表示，民主社會中，政黨競爭是常態，政黨輪替也是常態，歷經每一次選舉，台灣的民主政治就往前進一步，更加成熟鞏固。未來4年，基隆要交到新任市長手上，希望他做得比自己更好，希望他讓基隆繼續進步改變，自己給予誠摯的祝福。

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