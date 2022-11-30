基隆變天！林右昌憶上任人事遭卡　最大空間交棒謝國樑

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林右昌表示，回想8年前，交接小組同樣是由楊桂杰率隊來跟他報告，自己還記得當時最想知道的是有那些職缺可以運用，這是最急迫的事情，因為要趕緊做人事佈局。沒想到一報告完，自己只能換副市長、民政處長以及都發處長三個位子，以及辦公室的機要人員。
林右昌說，當時調配職務用的參議與祕書已經被前市長全部補滿，其他事務官的局處長因為沒有前述參議與祕書缺來調配職務，而完全無法動彈。所以，在8年前自己只帶了副市長跟2位新任處長以及辦公室幾位行政同仁，就走馬上任了。
林右昌說，不過今年，除了他自己之外，包括副市長、民政處、社會處、產發處、觀銷處、文化局、環保局、綜發處等8位政務官都會卸任空出職缺；另外自己還留了2個參議缺給新市長運用，如果他還要調整其他局處長，也可以調配使用。
林右昌說，這次新市長將會有很大的用人空間，不會像他過去的窘境。自己也親自致電給謝國樑，一方面向他道賀恭喜，二方面也表達已指示各單位全力協助配合交接事宜，他有任何需要了解的事情都可以向交接小組提出。
林右昌表示，民主社會中，政黨競爭是常態，政黨輪替也是常態，歷經每一次選舉，台灣的民主政治就往前進一步，更加成熟鞏固。未來4年，基隆要交到新任市長手上，希望他做得比自己更好，希望他讓基隆繼續進步改變，自己給予誠摯的祝福。