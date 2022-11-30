是否接閣揆爭主席？鄭文燦：形成共識比較重要

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九合一大選民進黨挫敗，不僅總統蔡英文為此請辭黨主席，黨內也傳出內閣改組的討論聲浪。對於蔡英文盼黨內中壯世代扛責，鄭文燦表示，每個政黨都會有不同世代，所謂的中壯世代也都具有將近30年的工作經驗，不管在哪個崗位上都應該為政黨所追求的理想、政黨所追求的目標來奉獻心力，「民進黨人承擔責任是必然的，不一定是哪個世代，我想每一個世代都有不同角色。」
在蔡英文辭去黨主席後，外界關注鄭的下一步是否可能角逐黨主席？或者接任閣揆？鄭文燦表示，接下來還有許多民進黨團隊需要面對的課題，大家好好坐下來討論，形成共識比較重要。他強調，一個政黨的整體布局勢必要回應民意的期待，未來的每一件工作都非常重要，具體的人選未來應該會有最好的安排;對於台北市議員王世堅批蘇貞昌該辭職負責而不是賴著不走，鄭文燦則說尊重各種意見。
媒體追問是否有意爭取黨主席？鄭文燦重申，未來的每一個安排都希望能夠集思廣益、形成共識，做一個最好的安排，這個安排能夠因應未來包括總統選舉、立法委員選舉的挑戰，相信民進黨人在遇到挫敗之後，能夠慎重地、客觀地去回應民意。
鄭文燦指出，在這次選舉過程中，民進黨可能忽略或沒有聽到潛在的民意，而這個選票的結果就是希望綠營能夠聽到、能夠改變，「一個要懂得改變的政黨才會成長，這個是我自己從政的心得，所以我們會很用心的去理解這個投票的意義」，媒體再問是否2024會是其考量之一？他未正面回應，僅說「未來民進黨人會很有智慧地來面對每一個挑戰。」