女生清晨驚醒冒汗不是失眠？　醫檢查發現：恐為血糖太低引發「梭莫基效應」

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門診時女生表示希望醫師開藥讓她好睡，但洪暐傑認為，半夜醒來滿身汗不是普遍失眠會出現的症狀，經查閱健保雲端用藥紀錄後，發現病患正服用糖尿病藥物，於是懷疑她可能出現低血糖的情況。不過病患表示非常肯定自己不只沒有低血糖，且血糖還偏高，據說每次驚醒後自測血糖數值大約都在180左右，而標準空腹血糖值是70至100。
由於病患常在大約在清晨4、5點時驚醒，洪暐傑便建議病患的家人在前1個半小時左右為病患測量血糖，當隔一週回診時，家人表示血糖紀錄都只有60左右，屬於低血糖。
那為什麼病患驚醒之後自測結果卻是高血糖呢？
洪暐傑解釋，「梭莫基效應」(Somogyi)是低血糖反彈的一種情況，是身體的保護機制，當病患在半夜發生低血糖時會刺激體內賀爾蒙的釋放，如腎上腺素、生糖素、生長激素、腎上腺皮質醇等，讓血糖開始衝高以擺脫低血糖的窘境，而衝高的數值甚至會比平常的血糖還要高！
洪暐傑表示，相較於第2型糖尿病患，「梭莫基效應」較多發生於第1型。
文章提到的女生，在旅遊那一週因每晚都有吃宵夜，所以半夜血糖就沒有太低、驚醒及盜汗、之後高血糖的情況。
梭莫基效應怎麼發現
1️. 可以測量凌晨3、4點左右、以及早晨的血糖，以便做比較；
2️. 使用連續血糖監測儀，可連續監控血糖的數值；
3️. 充分與醫師討論身體發生的情況，例如半夜驚醒、盜汗的情況，也是警訊之一。
如何改善
洪暐傑提醒，患有糖尿病的民眾要改善「梭莫基效應」，最重要是避免自己調整藥物；另外，如果半夜都會有低血糖、出現梭莫基效應，可以和醫師討論睡前適合吃哪些小點心，避免半夜血糖過低。
本文經 洪暐傑醫師 臉書粉專《洪暐傑醫師的愛講空間》授權報導
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