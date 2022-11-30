孕期焦慮恐增加早產風險！25%孕婦呈高度焦慮症狀　醫：需關懷孕婦心理健康

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此前的研究表明，普遍多達四分之一的孕婦都出現高度焦慮的症狀，專家推測焦慮有可能會成為早產的風險因素之一。研究人員調查了孕期間不同時期的焦慮，發現懷孕後的三個月是孕婦普遍最焦慮的時期。
為了分析不同時間段、與不同類型的焦慮之間的關係，研究人員調查了來自丹佛和洛杉磯的196名孕婦。他們將孕期劃分為三個季度，分別在第一和第三季度通過問卷量表評估孕婦們的焦慮情況。問卷總共有四份，第一份只有5個問題，針對一般的焦慮篩查；另外三份則與懷孕的焦慮相關：一份有10個問題、一份有4個問題都是針對懷孕的、最後一份有9個問題，更廣泛地調查了懷孕相關的壓力，如醫療護理水平、如何照顧新生兒等擔憂。
調查結果顯示，孕婦們在三份與懷孕相關的問卷中得分都是相近的，這表示其焦慮來源都是同一件事。
另外，研究還發現孕期第三個季度的焦慮與嬰兒提前出生有著密切的聯系，不過，第一個季度的焦慮也會提高早產的風險。通常來說，孕早期的普遍焦慮大多是擔心醫療風險、嬰兒是否健康、分娩時的劇痛、是否會有併發症、及後續養育孩子等問題，然而即使將醫療風險都考慮在內，研究結果也保持不變。
謝特指出：「儘管並非所有孕婦都會從一般焦慮，發展成孕期特定的妊娠焦慮，但是研究結果表明，遵循這一發展進程的婦女，特別容易出現提前分娩的風險。」
鑑於此發現，研究人員建議醫生在孕婦孕期的頭三個月和後三個月進行焦慮篩查，這是至關重要的，就像對抑鬱症的篩查一樣，應多關注得分高的婦女的焦慮水平，嚴重的話在孕晚期可能需要進行監測。「掌握了妊娠焦慮對懷孕本身造成的影響及風險，將有助於我們研發、測試和實施相關的干預措施，好盡力解決早產這一緊迫的公共健康問題。」謝特如此表示。
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