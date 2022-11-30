減肥又想吃甜食？營養師教「3大技巧」安心吃

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蕭瑋霖在臉書粉專《營養初 Nutrue - 營養師杯蓋》發文指出，第1招是「先了解自己該吃多少糖」，依照世界衛生組織（WHO）的建議，每日攝取的「游離糖」應控制在總熱量的10％以下，若控制在5％以下更理想。營養師杯蓋解釋，「游離糖」是指食物中額外添加的果糖、蔗糖等，若以每天攝取1200大卡來估算，糖分應控制在30公克以下，低於15公克更好。
▲ 只要學會3招，就能在減重期間安心吃甜食。
蕭瑋霖提到，第2招就是要「學會看營養標示」，並確認食物的含糖量，最常見的計算方法分為2種，第一種是精算法，包括根據APP或是營養標示，第二種則是憑經驗判斷。至於第3招，是「學會食物代換」，如果這天吃了甜食，就要在下一餐減少攝取碳水化合物，才能確保一天攝取的總醣量不超標。
蕭瑋霖也補充，食物中天然的糖並不包括計算，可以放心吃水果、喝牛奶，但是如果想一併計算也無妨。最後蕭瑋霖提醒，控制糖量固然重要，但攝取的頻率也不應馬虎，畢竟甜食大多都是空熱量食物，營養素含量不高，所以建議每週不要攝取超過2次。
本文經營養師蕭瑋霖臉書粉專《營養初 Nutrue - 營養師杯蓋》授權報導
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