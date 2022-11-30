脂肪肝無藥醫？營養師曝「6招」有效逆轉

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陳怡婷在臉書粉專《陳怡婷 Cynthia 營養師》發文表示，除了吃太油，吃太多醣，若過瘦者飲食不均衡，也有可能導致脂肪肝，一旦情況持續惡化，就會變成肝炎、肝硬化或肝癌。陳怡婷提到，脂肪肝可分為「酒精性脂肪肝」和「非酒精性脂肪肝」，前者是飲酒過量導致，前者主要是飲酒過量導致，後者的可能原因則是肥胖、代謝症候群、高油高醣飲食，以及缺乏運動。
▲ 可透過6招逆轉脂肪肝。
陳怡婷透露，在脂肪肝還沒有變成肝硬化之前，是可以逆轉的，像是「避免酗酒」，控制飲酒量，若能戒酒更佳，還有「減少高油食物」的攝取量，包括油炸物和加工肉品，並以瘦肉取代肥肉、爌肉等。此外，「控制醣類攝取量」也非常重要，因為過多醣份會轉化成三酸甘油酯儲存在體內，所以盡量減少食用精製澱粉，改以糙米飯、全麥麵等全穀雜糧類取代白飯、白麵條、白吐司，同時也減少攝取精緻糖，以無糖茶取代含糖飲料、控制甜食攝取量。
陳怡婷也提醒，過多果糖會堆積在肝臟，造成脂肪肝，所以要「控制水果攝取量」，建議每日份量為2至4份，每份約一個拳頭大小，也要養成「規律運動」的好習慣，每週運動3至5次，總計150分鐘就算是達到足夠的運動量。最後，由於肥胖者是高風險族群之一，建議積極減肥，減至目前體重的5至10％。
本文經營養師陳怡婷臉書粉專《陳怡婷 Cynthia 營養師》授權報導
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