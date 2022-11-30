民進黨敗選北北基桃1200元月票續推？王國材：113年上路

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立委洪孟楷質詢時肯定王國材之前說，北北基桃的1200元交通月票不會因不同黨派的縣市長而有區別，並詢問是否有預算？
王國材說，1200月票政策是未編預算前提出，他初步看法是明年北、中、南提出來之後，系統建置跟寫計劃書要1年時間，系統建置補助費用可先由公運計畫，還有一點錢能處理，真正實施政策的營運補貼則要到113年編列預算。
洪孟楷詢問，明年還無法補助1200月票？雙北不是都有月票制度嗎？
王國材表示，明年就是補助系統建置費用，因為現在基隆、桃園還沒有月票系統，且機場捷運、台鐵都要放入系統，預估要花1年來建置系統；等地方政府提出後，希望是一個生活圈的計畫，若通過後會先補助建置費用，大約花費1、2億元，等建置完113年再來編列補助經費。
他補充，也許可以脫離1200月票範圍，由各地方政府生活圈提出一個加價購的作法，或改搭其他公共運輸（高鐵）的方式都可以，但要由新的縣市長討論。
洪孟楷擔憂，北北基桃交通月票要到113年才能補助，坐實了選前政策買票，若王國材任期隨時調整、政務官換人，該政策恐怕又胎死腹中。
立委趙正宇也關心1200元月票預算多少？交通部補助多少？王國材回應，先前候選人預估的經費是35億元，但還得再精算，目前交通部初步是補貼一半，但首先得等北北基桃新上任首長儘快提出方案。