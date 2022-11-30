富士康鄭州廠事件　分析師憂恐影響鴻海iPhone 15訂單

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相關報導也有凱基證券分析師Christine Wang指出，該問題若持續至12月的話，iPhone產量預估將減少約1000萬支，10到12月期間的出貨量預估將減少12%。
而外界也憂心，該事件是否會讓對手切入iPhone高階機種？先前鴻海法說會上，面對法人提問，董事長劉揚偉說短期機會不大，因為如果類似事情再發生，公司知道怎麼樣分散風險，強調鴻海在這方面是最具有能力的。
而天風證券分析師郭明錤昨日則在推特PO文表示，富士康鄭州廠抗議事件爆發，將嚴重影響蘋果iPhone 14高階機型總出貨量，將下修第4季iPhone整體出貨量20%，約7000至7500萬支，其中iPhone 14 Pro與14 Pro Max的總出貨量預期將減少1500萬至2000萬支。
郭明錤指出，鄭州廠11月的平均產能利用率僅約20%，12月可能改善至30至40%，雖然和碩跟立訊已分別自鴻海取得約1成的iPhone 14 Pro系列訂單，但最快12月下旬才能大量出貨，因此整體12月出貨量仍顯著低於預期。
郭明錤認為，鴻海除了面臨第4季的出貨挑戰、營收可能低於預期外，未來恐怕也要面對蘋果想分散供應風險的問題，鴻海恐怕難以獨占iPhone 15 Pro系列的組裝訂單。