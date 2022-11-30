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富士康鄭州廠事件　分析師憂恐影響鴻海iPhone 15訂單

▲知名分析師郭明錤昨（29）日PO文表示，鴻海富士康事件影響鴻海蘋果iPhone 14高階機型總出貨量，也恐怕難以獨占iPhone 15 Pro系列的組裝訂單。（圖／NOWnews資料照片）
▲知名分析師郭明錤昨（29）日PO文表示，鴻海富士康事件影響鴻海蘋果iPhone 14高階機型總出貨量，也恐怕難以獨占iPhone 15 Pro系列的組裝訂單。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

鴻海富士康鄭州廠抗議事件爆發後，外界憂心蘋果iPhone 14出貨量可能會有所影響。而知名分析師郭明錤昨（29）日就PO文表示，該事件嚴重影響蘋果iPhone 14高階機型總出貨量，較市場預期少1500萬到2000萬部。鴻海也可能面對蘋果想分散供應風險的問題，鴻海恐怕難以獨占iPhone 15 Pro系列的組裝訂單。

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近期中國大陸疫情爆發，鴻海富士康河南鄭州廠也受到影響，爆發員工抗議事件，鴻海表示已逐漸恢復正常營運。不過先前有外媒報導，該事件有可能讓鴻海鄭州工廠11月的iPhone出貨量進一步減少，預估11月份鄭州廠iPhone產量有可能減少超過30%，恐對年末旺季的供應造成影響，尤其是iPhone 14 Pro等高階iPhone機種。

相關報導也有凱基證券分析師Christine Wang指出，該問題若持續至12月的話，iPhone產量預估將減少約1000萬支，10到12月期間的出貨量預估將減少12%。

而外界也憂心，該事件是否會讓對手切入iPhone高階機種？先前鴻海法說會上，面對法人提問，董事長劉揚偉說短期機會不大，因為如果類似事情再發生，公司知道怎麼樣分散風險，強調鴻海在這方面是最具有能力的。

而天風證券分析師郭明錤昨日則在推特PO文表示，富士康鄭州廠抗議事件爆發，將嚴重影響蘋果iPhone 14高階機型總出貨量，將下修第4季iPhone整體出貨量20%，約7000至7500萬支，其中iPhone 14 Pro與14 Pro Max的總出貨量預期將減少1500萬至2000萬支。

郭明錤指出，鄭州廠11月的平均產能利用率僅約20%，12月可能改善至30至40%，雖然和碩跟立訊已分別自鴻海取得約1成的iPhone 14 Pro系列訂單，但最快12月下旬才能大量出貨，因此整體12月出貨量仍顯著低於預期。

郭明錤認為，鴻海除了面臨第4季的出貨挑戰、營收可能低於預期外，未來恐怕也要面對蘋果想分散供應風險的問題，鴻海恐怕難以獨占iPhone 15 Pro系列的組裝訂單。


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