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T1／全家海神DJ被罰款！哈孝遠也被重罰

▲台啤英熊GM哈孝遠和裁判抗議。（圖／T1聯盟提供）
▲台啤英熊GM哈孝遠和裁判抗議。（圖／T1聯盟提供）

記者吳政紘/綜合報導

T1聯盟今天發布賽事處分公告，台啤英熊總經理哈孝遠被罰款5萬元，而全家海神DJ也被罰款。

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以下為公告：

一、有關2022 / 11 / 27 高雄全家海神主場主持人於第四節最後 4.5 秒台灣啤酒英熊 23 號愛禮罰球時，以麥克風干擾場上球員。根據聯盟場地暨賽務規章 第十二條 球賽播報員(主持人)及球賽 DJ 第三款 現場 DJ 禁止於賽事中以及罰球時，以噪音干擾客隊球員，或因音量過大導致無法聽清裁判判決之。經聯盟勸導未改正，課予罰款五千元整。

二、有關2022 / 11 / 27 台灣啤酒英熊總經理哈孝遠先生，於賽事進行中多次向場內裁判激烈抗議，干擾賽事進行，並於賽後因不滿高雄全家海神主場主持人以麥克風干擾場上球員，向主持人激烈抗議。

　　根據聯盟競賽章程第十六條第三點，各隊隊若有影響聯盟形象之不當行為，視情節輕重最高罰款 100 萬元，最多禁賽 30 場。聯盟針對此次裁罰，依重大決策委員會決議，依循往例針對 GM 行為失當之罰則辦理，台灣啤酒英熊總經理哈孝遠先生處以罰款五萬元，禁賽兩場，並需公開對聯盟、其他球團、裁判致歉。
 
三、有關2022 / 11 / 27 比賽中第三節7:27秒台灣啤酒英熊75號李啓瑋於防守中對高雄全家海神49號庫薩斯有不當肢體接觸行為。根據聯盟規則暨裁判規章 第三條競賽規則 第十款球員違反運動精神犯規 第 2 點 球員嚴重違反運動精神犯規，處以罰款一萬元整，記點 1 點。


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