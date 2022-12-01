2022最佳APP出爐！「說書型鬧鐘」奪冠：為了看故事起床
▲說書型鬧鐘《Book Morning!》奪下Google Play台灣年度最佳APP，使用者大讚為了聽故事不再賴床。（圖／Fourdesire提供）
記者黃韻文/綜合報導
2022-12-01 00:06:30
Google Play公布台灣2022年度最佳榜單，包含15款應用程式和30款遊戲；其中由台灣團隊打造的《Book Morning!》奪下年度最佳APP，而《Disney+》被選為年度最受歡迎APP。《賽馬娘Pretty Derby》則同時獲選年度最佳遊戲、年度最受歡迎遊戲。Google Play今年推出三個全新獎項，包含「年度最佳MIT」、「年度最佳劇情遊戲」、「年度最佳持續影響力遊戲」。《NOWnews》整理各類榜單一次看，趕緊打包好用的APP豐富手機使用性。
說書型鬧鐘 《Book Morning!》奪下Google Play台灣年度最佳APP，是由台灣知名開發團隊Fourdesire，以及《返校》、《還願》的開發團隊赤燭遊戲，聯手打造一款前所未有的習慣養成工具 ，只有準時起床的使用者才能解鎖故事新章節，把「好奇心」轉為早起的驅動力，一舉奪下台灣、香港兩地「年度最佳APP」，以及美國、加拿大「最佳生活幫手APP」、巴西 「最具潛力APP」的榮譽入圍獎，將台灣開發能量帶往國際市場。 2021年底首度登台的 ▲習慣養成工具《Book Morning!》用好奇心叫醒使用者，只有準時起床的人才能解鎖故事新章節。（圖／Fourdesire提供） 《Disney+》，被票選為年度最受歡迎APP。在遊戲方面， 《賽馬娘Pretty Derby》能讓玩家以訓練員的身份和賽馬共同成長，研究場地和策略、贏得目標賽事，帶來與眾不同的體驗，不只獲得年度最佳遊戲，也被玩家選為年度最受歡迎遊戲。 🟡年度最佳MIT 《DEEMO II》：經典IP《DEEMO》正統音樂遊戲系列作 《Gang Start：異世界極道傳說》：翻牌消除手遊，輕鬆角色養成、超低保底 《王領英雄》：設計最多99秒一戰的快節奏戰略手遊 《貓博物館》：玩家與機車貓咪一起破解詭異謎題 《夜祭與曙光》：蟬鳴與溪流聲的伴奏陪玩家度過忙碌午後。 🟡年度最佳劇情遊戲 《核芯：利希特》 《賽馬娘Pretty Derby》 《魔戒：開戰時刻》 《三國之奇謀天下》 《天龍八部2》 🟡年度最佳持續影響力手遊 冠軍 《Pokémon GO》：六年來讓玩家持續捕捉、孵化或交換寶可夢 其他佳作：《明日方舟》、《貓咪大戰爭》、《天堂W》、《原神》。