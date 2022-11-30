正義哥神來一腳 助警順利追捕通緝犯

我是廣告 請繼續往下閱讀
第五分局文昌派出所警員黃正佑於111年11月24日14時擔服守望勤務，騎車經過北屯區天津路三段時，發現一部自小貨車的副駕駛座未繫好安全帶，便前往攔查。黃員騎車上前示意該部小貨車停車，發覺車廂內充斥酒氣，以酒精檢知器感應確認車廂內確有酒精反應，但駕駛劉姓男子(34歲)表示沒有飲酒，黃員便請其下車另做呼氣感應，並以手勢示意附近巡邏警力過來協助。
不料劉男下車後二話不說立即狂奔逃離，黃員見狀隨後徒步窮追不捨，在追逐了一百公尺左右，支援警力林志誠、曾建維到場加入圍捕行動，一名路過的正義哥見警方追捕嫌犯，也試圖協助警方阻止劉男，劉男為閃躲這正義一腳，打亂跑步的節奏，支援警力騎車追上劉男，將劉男制伏在地，氣喘吁吁地束手就擒。
經警方查證，劉男這次並未飲酒駕車，檢知器反應乃副駕乘客酒氣所致。而劉男逃逸行為乃因先前酒駕遭法院判刑得易科罰金，然其尚未履行，因此遭到臺灣臺中地方檢察署通緝。製作警詢筆錄後將其移送臺中地方檢察署執行。分局長林沐弘表示，法網恢恢，疏而不漏，切勿以身試法，對於犯罪行為絕不寬待，警方會持續打擊犯罪和維護治安，使人民有一個優質、安心的生活環境。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！