研究證實：「戒除2物」有效預防口腔癌　順便教你3招助攻

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嚼檳榔的朋友常以工作的關係，需要提神、專注或社交所需的理由，或認為吃的量不多，就持續嚼食，然而口腔黏膜經檳榔的粗纖維長期摩擦，加上檳榔汁液中致癌物 (檳榔鹼等成分)不斷刺激，就容易造成口腔黏膜細胞癌化形成口腔癌。國民健康署提供三招戒檳的方法：
1、無聊想嚼或需要保暖時：善用替代品，如新鮮蔬菜條、蒟蒻條、無糖口嚼錠、硬喉糖等，或刷牙保持口中清爽的感覺，都可以降低嚼檳榔的慾望；天冷時，多加衣物保暖、喝溫水或溫熱飲等有助身體暖和及放鬆心情。
2、想提神或專注時：身體疲累時，充分的放鬆休息是必要的，培養運動習慣，也有助於消除疲勞、提升體力與專注力。
3、遇到友人邀請嚼檳榔時：善用拒檳技巧，如轉移話題、反復說不，或是自我解嘲家教嚴厲等，都是不失禮的拒檳好方法。
遠離口腔癌 定期接受口腔黏膜檢查
口腔癌是可以預防的癌症，最佳方式是不使用檳榔、菸品等有害健康的物質；已有嚼檳榔或吸菸習慣者，應儘速戒除嚼檳榔、吸菸行為，就可以持續降低罹癌風險，研究證實定期接受口腔黏膜檢查，可降低21%晚期口腔癌發生及26%死亡風險，更增添一分保障。
國民健康署提醒，政府免費提供30歲（含）以上嚼檳榔(含已戒)或吸菸民眾、18歲以上至未滿30歲嚼檳榔（含已戒）原住民，每2年1次口腔黏膜檢查，符合資格的民眾，請帶健保卡到合約醫療院所接受口腔黏膜檢查，遠離口腔癌的威脅。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55909
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