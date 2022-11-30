印尼舉辦中華文化大使選拔　盼消弭種族對立

印尼第二大城市泗水（Surabaya）展開中華文化大使（Chinese cultural ambassadors）選拔，在名為「Koko Cici」的競賽中選出冠軍代表。據悉，該省在幾十年前仍歷經種族壓迫和紛爭，期盼透過大使能減少種族對立。
記者賴正琳／綜合報導
根據《南華早報》，在26日迎來冠軍賽事，每次賽事通常都會歷經一個月，最終選擇一男和一女作為中華文化大使，宣導文化共融和和平。這項賽事僅開放17歲至24歲的參賽者報名，不論背景或宗教，只要對中華文化有熱誠的人都可以報名參加。之所以命名為「Koko Cici」，主要源於閩南語的諧音哥哥和妹妹。主辦單位認為，閩南語有助於凝聚華人社群，尤其閩南語至今仍被台灣、新加坡、印尼和馬來西亞華人所廣泛使用。
而本屆冠軍已出爐，由Renhard Sidik和Sherly Agelina搭檔的組合奪下第一名，兩人受訪時表達喜悅之情。「Koko Cici」競賽需要考核每位參賽者的中文、英文和禮儀，能夠脫穎而出實屬殊榮。
今年的參賽者都是華裔青年，Renhard Sidik表示因為參加比賽，自己的中文有大幅度地進步，Sherly Agelina則指出希望透過比賽能讓自己的家鄉成為國際旅遊勝地，並希望可以提升當地的識字率，幫助貧困農村興建學堂以利學習。