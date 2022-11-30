樂天女神倪暄爆劈腿！球員家過夜「看貓」 球迷：要掰了
有「最美啦啦隊員」封號的31歲樂天桃猿啦啦隊成員倪暄，被科技業男友指控劈腿球員陳晨威，經常半夜傳訊息，還以網友戲謔的「去家裡看貓」當藉口，被抓包夜宿男方家，他透露倪暄為此事痛哭道歉，主動勾搭女友的陳晨威卻死不認錯，忍不下這口氣，才決定向媒體爆料。
記者江芷稜/綜合報導
據《三立新聞網》報導，該男性透露與倪暄7月交往，卻發現陳晨威深夜主動傳訊息給女友，閒聊旅行、生小孩話題，女方透露與陳晨威曾經交往，分手維持正常互動，未料倪暄之後謊稱要到隊友家裡練舞，跑到陳晨威家裡過夜，結果跳舞背景根本大不同，他揭發此事後，倪暄道歉允諾不會再犯，還傳訊給陳晨威分手並封鎖對方。
後來倪暄養的愛貓過世，因陳晨威曾幫忙照顧，為了告知噩耗，又重新與前男友藕斷絲連，用LINE跟IG多次聯絡，結果紙包不住火，科技男23日約倪暄談分手，發現她的通訊軟體裡全是與陳晨威的對話，還在他家錄製貓的影片，倪暄當場痛哭道歉。
他曬出與陳晨威的訊息對話，質問對方為何要破壞他跟倪暄的感情，陳晨威卻堅稱只是邀倪暄來看貓，因時間太晚才讓她過夜睡客房，沒有舊情復燃，態度強硬表示「信不信隨你，我也很抱歉，我知道這一般人也不能接受。」始終不認為自己有錯，讓該男相當氣憤，決定公開此事，希望陳晨威可以公開道歉。
對此，樂天經紀人向《三立》表示會去了解整體狀況，「身為公眾人物就必須注意自己的私領域，若查有任何違反公序良俗的情事，球團會依照合約處理。」由於樂天私下規定球員與啦啦隊不能談戀愛，倪暄觸犯大忌讓球迷忍不住吐槽「我爆米花準備好了」、「兩個都主力，會畢業+冷凍嗎？」、「女生犯了跟球員交往的禁令，看來要掰了」。