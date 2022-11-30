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全台「最美圖書館」將開幕！有望掀房市熱潮？專家這樣說

▲桃園市立圖書館新建總館（桃園新總圖）將於12月中旬開幕，預期將為當地房市再掀一波熱潮。（圖／21世紀不動產提供）
▲桃園市立圖書館新建總館（桃園新總圖）將於12月中旬開幕，預期將為當地房市再掀一波熱潮。（圖／21世紀不動產提供）

記者張志浩/綜合報導

桃園市立圖書館新建總館（桃園新總圖）將於12月中旬開幕，尚未正式開幕已有「全台最美圖書館」封號，不僅是一棟環保綠建築，桃園新總圖園區預計將結合電影院、星巴克、蔦屋書店打造桃園藝術人文新據點成全台面積最大圖書館，對此21世紀不動產企劃研究室指出，桃園新總圖位在人稱「桃園天龍國」的桃園藝文特區，預期將為當地房市再掀一波熱潮。

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21世紀不動產汎太大有加盟店店長陳永清指出，桃園藝文特區自規劃以來近20年期間隨著諸多重大建設到位，房價呈現持續穩定上漲趨勢。疫情發生的2019年至2022年間一般住宅平均成長約25～30%左右，大坪數高總價的住宅也有約10～15%的漲幅，即使在2008年金融風暴當下當時桃園藝文區的房價也沒有明顯下跌多少，讓藝文特區始終有著「抗跌」的特質。

▲（圖／21世紀不動產提供）
▲桃園藝文特區自規劃以來近20年期間隨著諸多重大建設到位，房價呈現持續穩定上漲趨勢。（圖／21世紀不動產提供）
陳永清補充說明，藝文特區內房產價格依照屋齡、建商、路段的不同，每坪單價約落在30～60萬的高落差，屋齡約在20～30年的住宅，目前每坪成交價格約30萬左右；10～20年屋齡，且管理上軌道的社區，每坪平均單價約35萬至40萬；10年內較新穎建材、完整公設配備落成的社區，每坪成交均價幾乎已站上看40～45萬，至於距離展演中心最近的核心地段新建案，銷售開價更是每坪55～60萬，觀察成交單價約落在50萬出頭。

21世紀不動產企劃研究室襄理董家菱則表示，藝文特區的範圍，是以桃園展演中心為中心點在北起莊敬路、到南側的大興西路，東起寶慶路到西邊的經國路，範圍不大，但區域內生活機能完整、學校密度高、交通方便，也是桃園當地人首選移居之地，再加上房價與台北市動輒破百萬的房價相比十分具有競爭力，在藝文特區可以買到最接近蛋黃區且最頂級的新建案，這優勢也吸引不少台北人落腳藝文特區；此外，由於藝文特區範圍不大又多為大坪數建案，首購族可考慮附近的區域被稱作「泛藝文」的特區，能享有藝文特區的氛圍與生活機能，價格及總價會比藝文特區核心區稍低。

不過藝文宅表面上雖然看似優點多，但房市專家何世昌表示，藝文宅在市場上屬於常青樹的存在，但不要太期待它會像軌道宅一樣出現暴漲，因為藝文特區的優勢，在於其建設地點本就處於當地房價相對高的地段，一般人不會因為有了圖書館、美術館，就拼命想往該地區靠攏，且對於「輕移民」來說，「交通」和「房價」仍是他們購屋首要考量目標，因此趨勢上只能說，「藝文宅對有自住、或是育兒需求的人較有誘因，以投資角度來看並不適合」


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