全台「最美圖書館」將開幕！有望掀房市熱潮？專家這樣說

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陳永清補充說明，藝文特區內房產價格依照屋齡、建商、路段的不同，每坪單價約落在30～60萬的高落差，屋齡約在20～30年的住宅，目前每坪成交價格約30萬左右；10～20年屋齡，且管理上軌道的社區，每坪平均單價約35萬至40萬；10年內較新穎建材、完整公設配備落成的社區，每坪成交均價幾乎已站上看40～45萬，至於距離展演中心最近的核心地段新建案，銷售開價更是每坪55～60萬，觀察成交單價約落在50萬出頭。
21世紀不動產企劃研究室襄理董家菱則表示，藝文特區的範圍，是以桃園展演中心為中心點在北起莊敬路、到南側的大興西路，東起寶慶路到西邊的經國路，範圍不大，但區域內生活機能完整、學校密度高、交通方便，也是桃園當地人首選移居之地，再加上房價與台北市動輒破百萬的房價相比十分具有競爭力，在藝文特區可以買到最接近蛋黃區且最頂級的新建案，這優勢也吸引不少台北人落腳藝文特區；此外，由於藝文特區範圍不大又多為大坪數建案，首購族可考慮附近的區域被稱作「泛藝文」的特區，能享有藝文特區的氛圍與生活機能，價格及總價會比藝文特區核心區稍低。
不過藝文宅表面上雖然看似優點多，但房市專家何世昌表示，藝文宅在市場上屬於常青樹的存在，但不要太期待它會像軌道宅一樣出現暴漲，因為藝文特區的優勢，在於其建設地點本就處於當地房價相對高的地段，一般人不會因為有了圖書館、美術館，就拼命想往該地區靠攏，且對於「輕移民」來說，「交通」和「房價」仍是他們購屋首要考量目標，因此趨勢上只能說，「藝文宅對有自住、或是育兒需求的人較有誘因，以投資角度來看並不適合」。