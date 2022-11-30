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綠敗選開中常會　柯建銘盼中生代扛責、林右昌籲誠實面對

▲林右昌認為，黨內最重要的事情就是要誠實面對敗選原因。（圖／記者黃宣尹攝，2022.11.30）
▲林右昌認為，黨內最重要的事情就是要誠實面對敗選原因。（圖／記者黃宣尹攝，2022.11.30）

記者黃宣尹／台北報導

九合一大選結果上週六揭曉，民進黨丟失原先執政的桃園市、基隆市、新竹市，過往被視為綠營票倉的台南市、屏東縣也僅慘勝，選舉結果僅剩下5席縣市首長，為創黨以來最大慘敗，總統蔡英文也已於當日請辭黨主席。民進黨今（30）日召開選後首次中常會，會中中常委預計將推出高雄市長陳其邁作為代理主席，也將提請同意成立「2022年大選檢討小組」。

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會前中常會陸續抵達中央黨部，並接受媒體訪問。柯建銘表示，敗選後大家不要找戰犯，大家都是戰犯，所以大悲痛、大反省、大團結，今天就是中生代要扛起責任，世代一起合作，重新站起來。

▲柯建銘表示，（圖／記者黃宣尹攝，2022.11.30）
▲柯建銘表示，敗選後大家不要找戰犯，大家都是戰犯，所以大悲痛、大反省、大團結，今天就是中生代要扛起責任，世代一起合作，重新站起來。（圖／記者黃宣尹攝，2022.11.30）
黃偉哲說，民進黨是所有民進黨人的，不屬於特定世代，從蔡英文開始，黨部、政務都有年輕人帶路，不管哪個世代，無論是美麗島世代、年輕人都可以共同面對；補選黨主席的民主程序還是要走，大家都有共識，就是為民進黨團結。

林右昌表示， 社會期待民進黨在敗選後深刻反省、檢討，並且回應人民期待。2018年代理黨主席時自己就說過，台灣人民不欠民進黨，民進黨要重新站起來，就是要就民進黨未來對台灣社會的貢獻，重新取得人民支持與信任。

林右昌說，民主社會選戰勝負很正常，地方選舉、政黨輪替也是很正常，都是民主社會常態，民進黨作為國內的主要政黨，應該思考的是怎樣為未來擘畫願景，怎樣去啟動黨的檢討跟改革，回應民眾的期待。談及2022年大選檢討小組，林右昌表示，最重要的就是誠實面對。

▲黃偉哲表示，民進黨的各個世代都要一同面對，大家都有共識，就是為民進黨團結。（圖／記者黃宣尹攝，2022.11.30）
▲黃偉哲表示，民進黨的各個世代都要一同面對，大家都有共識，就是為民進黨團結。（圖／記者黃宣尹攝，2022.11.30）

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