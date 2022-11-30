同場昔老同事劉德音 鴻海策略長蔣尚義現在這麼看半導體
三三會（30）日邀請台積電董事長劉德音就「台灣半導體產業的挑戰與契機」進行專題演講，新任鴻海半導體策略長蔣尚義也現身會場，與昔日在台積電同事劉德音出席同場活動，這也是他到任新職後首度出席的公開活動。當被問到對新職位的看法與期待，蔣尚義僅表示，以前在台積電是從半導體製造端看應用端，如今到鴻海，則是反過來從應用端看半導體製造。
記者顏真真／台北報導
三三會今日舉行11月例會，並邀請台積電董事長劉德音專題演講，但有別以往這次例會沒有對外公開行程，也不開放媒體採訪，態度特別低調。不過，較受人矚目的是新任鴻海半導體策略長蔣尚義也出席，聆聽昔日在台積電老同事、現任台積電董事長劉德音的演講。
不過，蔣尚義也被媒體問到對新職務的看法及期許，他表示，鴻海是一個很複雜的工作，他現在還沒有搞清楚。但他也提到，以前在台積電是從半導體製造端看應用端，如今到鴻海，則是反過來從應用端看半導體製造。
對於邀請劉德音演講的用意，三三會理事長林伯豐則說，台灣對於半導體晶片製造及供應鏈來說，占有全球重要地位，例如台積電一家的產能就占全球逾5成，三三會基於對經濟議題的重視與用心，邀請劉德音等重要人物來演講，他也特別欽佩台積電如今的成就。
至於產創條例修法是否獨厚特定產業？林伯豐說，產創條例10條之2修法是好事，這是政府該做但沒做到位的，他建議政府應進一步擴大適用範圍，讓相關配套不是只有適用於半導體。他也強調，晶片供需是經濟問題，而美國或台灣版「晶片法案」影響，都是短期效應，長期來看，仍要配合整體供應鏈與整體市場的供需，才是正確之道。