特企／Nexon《蔚藍檔案》活動劇情「不忍之心」更新！
本次活動劇情中，包含「忍術研究部」為了獲得正式社團認證所經歷的一連串過程。玩家可以觀賞到幫助「百鬼夜行聯合學園」與「格黑娜學園」交流會進行的老師與「忍術研究部」學生的模樣。同時，官方也將贈送給參與活動劇情事前預約的玩家「青輝石1,200個」，只要在1月5日前登入遊戲即可領取。
本次更新也新增了3名學生，隸屬於「格黑娜學園」的「伊呂波」是神祕攻擊類型的特殊學生，使用「EX技能」時會搭乘T.S「虎丸」出現在戰鬥中。「虎丸」每15秒就會發射炸彈給予1名敵人攻擊傷害，炸彈分裂後也會對2名敵人造成相同的傷害。
「楓」作為「百鬼夜行聯合學園」的爆發攻擊類型特殊學生，「EX技能」可以在16秒間給予圓形範圍內的我軍依照其治癒力形成的護盾。同樣隸屬於「百鬼夜行聯合學園」的「三千留」則為神祕攻擊類型的前鋒學生，使用「EX技能」時會朝直線方向發射鞭炮，鞭炮會給予首位擊中的敵人攻擊傷害並在之後的20秒間給予燒傷持續傷害。
《蔚藍檔案》活動劇情「不忍之心」更新相關詳細內容請至官方粉絲團進行確認。
《蔚藍檔案》官方網站：https://bluearchive.nexon.com/home
《蔚藍檔案》官方粉絲團：https://www.facebook.com/TW.BlueArchive