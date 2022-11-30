擁吻辣模挨轟！69歲曾志偉再「貼臉人妻女星」：哈哈好玩
香港資深男演員曾志偉，現為香港無綫電視（TVB）總經理、香港演藝人協會名譽會長，69歲的曾志偉在香港娛樂圈身份德高望重，卻屢屢傳出私下行為逾矩的事件；日前曾志偉出席女模黎峇菈的生日會，當眾摟肩擁吻引發撻伐，現在曾志偉又與「兩名人妻」臉貼臉親密合照，再度掀起爭議。
記者黃雅琪/綜合報導
香港女星姚樂怡昨（29）日在抖音頻道分享特效照片：「哈哈，好玩！」照片中姚樂怡、周家蔚與曾志偉3人親密合照，不僅頭和臉緊緊貼在一起，曾志偉還伸手摟著這兩名女星狀似親密。這回合照再度引發討論，其實是因為姚樂怡、周家蔚目前都是已婚人妻身份，網友批評：「身為有夫之婦，與曾志偉合照過分親密，容易惹人誤會！」同時也認為曾志偉年近70歲，摟抱行為已經不是「社交禮儀」
現年49歲的姚樂怡，一向以傲人身材備受關注，早年以女團「電波少女」出道，後來拍攝多部電影作品《超級整蠱霸王》、《馬地的月光》等等；西元2012年姚樂怡與圈外人吳俊匡結婚，漸漸淡出演藝圈，兩人育有一名女兒。39歲的周家蔚，曾參加西元2006年度香港小姐競選，榮獲亞軍及最上鏡小姐獎項，加入無綫電視後還出戰波蘭參選《世界小姐選舉》，西元2012年與演員洪天明結婚，約滿後投身商界。