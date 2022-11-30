中市快打站催打疫苗奏效　大幅降低致死率

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吳世瑋指出，自新冠肺炎疫情發生以來，市長盧秀燕帶領市府團隊透過「前進指揮所」、「疫苗快打站」、「溫暖助防疫」等各項防疫措施，快速調度，精準防疫，全力守護市民健康，其中市府透過「免預約」的快打站制度，結合民政、衛政、區里及學校等系統，大幅提高新冠疫苗涵蓋率，自去年6月至今共開設5,028場次，服務民眾近199萬人次，在6個月至未滿5歲幼兒的第一、二劑及65歲以上的第一至第五劑接種率，皆排名六都第一，有效提升民眾自身健康防護力。
吳世瑋進一步表示，據統計台中市今年5至11月份快打站開設天數與該期間確診死亡人數增減，兩者之間有顯著正相關，今年5、6月全台本土疫情擴散，導致確診者及確診死亡人數攀升，觀察全市確診死亡人數5月為140人、6月372人，市府加緊於7月開設9天快打站，全市7月染疫死亡率同步下降至164人、8月更下降至79人。
9至10月份Omicron變異株肆虐，疫情再度升溫，吳世瑋表示，市府也開設10天快打站，全力提升市民群體免疫力，並於提高施打率後，全市11月確診死亡人數也再度呈現下降趨勢，由9月的115人、10月的150人下降至11月的77人，顯見疫苗接種確實幫助提升個人保護力，有效降低感染新冠肺炎重症風險。
台中市是全台人口第二大城，市民因新冠肺炎疫苗接種率高，加上警覺性高，全市確診致死率為0.14%，為六都第二低，僅次於桃園市，顯示台中市疫苗快打站催打新冠疫苗成效。